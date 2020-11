Ostatnie domy na “Willowa Park” - Promocja!

W sprzedaży zostały już tylko dwa segmenty domów na prywatnym osiedlu “Willowa Park” przy ulicy Willowej w Elblągu.

Po sześciu miesiącach intensywnej pracy niebawem zakończę budowę 20 segmentów mieszkalnych w stanie surowym. Budynki od strony południowej mają już wykonane tynki, instalację elektryczną, stolarkę okienną oraz elewację zewnętrzną i dachy.

Czas to pieniądz, więc po co go marnować? Wejdź na www.miernikdevelopment.com i umów się na prezentację domu na żywo. Zobacz, jak szybko powstaje najbardziej prestiżowe osiedle w Elblągu. Osiemnastu zadowolonych klientów już aranżuje swoje nowe domy, Ty również możesz do nich dołączyć.

A na czym polega promocja?

Klient wpłacając pierwszą część ceny domu w wysokości 85 tyś. zł, resztę ceny domu zapłaci dopiero za 12 miesięcy! Cena 1 m2 ostatnich domów na “Willowa Park” wynosi tylko 4.510,00 zł. Obecnie to, aż 2.000,00 zł mniej, niż cena 1 m2 mieszkania!

Co więcej, w cenie zakupu domu na “Willowa Park” oprócz domu zawiera się cała zewnętrzna infrastruktura: taras, ogród, ogrodzenie, oświetlana droga, chodniki, instalacja zewnętrzna teletechniczna z wideodomofonem, system otwierania drzwi za pomocą odcisku palca oraz wiele innych.

Dlaczego jeszcze opłaca się kupić dom na “Willowa Park”?

Ponieważ w Elblągu nigdzie nie ma osiedla domów jednorodzinnych, o tak wysokim standardzie, jakości wykonania i dogodnej lokalizacji. Poza tym, pomogę Ci uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny!

Może zatem warto zamienić swoje mieszkanie, na komfortowy dom z ogrodem na prywatnym osiedlu?

Zapraszam,

Tomasz Miernik

+48 602 617 102

www.miernikdevelopment.com

-- artykuł sponsorowany --