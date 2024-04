 Puder dla suchej cery - jakich produktów używać, by wyglądać i czuć się świetnie?

Czym wykończyć makijaż, gdy skóra twarzy przejawia tendencje do przesuszania się? Sprawdź, po jakie pudry powinnaś sięgnąć.

Makijaż suchej skóry

Sucha cera nie jest łatwa w pielęgnacji i stanowi wyzwanie podczas wykonywania makijażu. Przesuszone skórki wyłaniają się spod warstwy podkładu, pudru, co daje bardzo nieestetyczny wygląd. Wybór odpowiednich kosmetyków, stworzonych z myślą właśnie o cerze skłonnej do przesuszania się, jest więc kluczowy. Pamiętać jednak również należy o odpowiedniej pielęgnacji twarzy. Systematyczne nawilżanie, może znacząco odmienić jej prezencję, sprawić, że make-up będzie lepiej wyglądał i dłużej się utrzymywał w nienagannym stanie.

Żaden makijaż nie będzie wyglądał dobrze na przesuszonej skórze, a puder dodatkowo uwydatni ten mankament. Aby temu zapobiec, pij duże ilości wody i 2 razy dziennie stosuj kremy pielęgnacyjne do twarzy z zawartością kwasu hialuronowego, niacynamidu, ceremidów lub gliceryny. Pamiętaj też o regularnym złuszczaniu martwego naskórka.

Puder sypki dla cery suchej

Puder sypki jest kosmetykiem aplikowanym na twarz po nałożeniu podkładu, kremu BB lub CC, a także korektora, bronzera i rozświetlacza w kremie. Jego celem jest zmatowienie cery, a także utrwalenie makijażu. Doskonale wtapia się w skórę, jest lekki i niemal niewidoczny dla oka. Puder sypki to świetny wybór do wykończenia codziennego make-upu, a także jako subtelna ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych, na które sucha cera jest szczególnie bardzo podatna.

Właścicielki suchej skóry twarzy powinny sięgnąć po puder z dodatkiem kwasu hialuronowego, o działaniu rozświetlającym. Taki produkt świetnie sprawdzi się również w przypadku pierwszych zmarszczek.

Puder koloryzujący czy transparentny?

Wybierając puder sypki lub prasowany, powinnaś się zastanowić nad tym, czy lepiej w Twoim przypadku sprawdzi się produkt koloryzujący, czy transparentny. Różnice między nimi pozwalają dokonać precyzyjnego wyboru dostosowanego do swoich indywidualnych potrzeb. Puder koloryzujący dodatkowo może pokryć istniejące niedoskonałości, zaczerwienienia, pękające naczynka. Puder transparentny został stworzony głównie po to, by subtelnie wygładzić cerę. Bardzo istotne jest to, że puder transparentny perfekcyjnie dopasowuje się do indywidualnego koloru skóry i nie ma ryzyka, że wybrałaś zbyt ciemny lub zbyt jasny odcień lub przestanie on pasować, gdy się latem trochę opalisz. Z drugiej strony, jeżeli zależy Ci na intensywnym kryciu, zdecydowanie powinnaś postawić na puder w kolorze.

Jak stosować puder sypki?

Kosmetyk ten nie wymaga szczególnych umiejętności, dlatego śmiało mogą po niego sięgać młode dziewczęta, amatorki, kobiety, które nie malują się zbyt często. Aplikacja pudru sypkiego powinna się odbywać za pomocą grubego, puchatego pędzla, którym delikatnie omiatamy skórę twarzy, a także szyi i dekoltu. Aby jednak nie przesadzić z ilością produktu i uzyskać maksymalnie naturalny efekt, przed dotknięciem pędzlem twarzy, strzep z niego delikatnie nadmiar pudru.

