Rekrutacja do szkoły muzycznej przedłużona do 30 maja!

Zważywszy na sytuację spowodowana pandemią, postanowiliśmy wydłużyć terminy składania podań do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Czekamy na Wasze zgłoszenia do końca maja!

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu to miejsce, w którym edukacja idzie w parze z pasją, a obcowanie z kulturą i sztuką staje się nieodłączną częścią życia. Nauka w naszej szkole rozwija wyobraźnię i wrażliwość na piękno. Edukacja artystyczna w niezawodny sposób wspiera naukę języków, przedmiotów ścisłych, wspomaga pamięć i koncentrację, wytrwałość w dążeniu do celu, a także uczy, jak radzić sobie ze stresem i tremą.

Elbląska szkoła muzyczna oferuje naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, perkusji, a także edukację w klasie rytmiki i śpiewu klasycznego. Muzyczna podróż rozpoczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem. Nasi uczniowie stają na scenie już kilka miesięcy po rozpoczęciu nauki gry na instrumencie, a w kolejnych latach koncertują w zespołach kameralnych, orkiestrze, chórze oraz jako soliści. Te wyjątkowe doświadczenia w przyszłości przyniosą im mnóstwo korzyści, bez względu na to, czy zostaną profesjonalnymi muzykami, czy podążą inną ścieżką zawodową. Wysoki poziom nauczania oraz kameralne klasy pozwalają zapewnić komfort w przygotowaniu zarówno do matury jak i dyplomów artystycznych.

Nasza szkoła to placówka XXI wieku - świetnie wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesne zaplecze. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi metodami oraz korzystają z atrakcyjnych środków dydaktycznych, takich jak Ozoboty czy klocki Lego. Najmłodsi uczniowie po lekcjach mogą przebywać w szkolnej świetlicy, gdzie nauczyciele organizują im zajęcia plastyczne, sportowe i ruchowe z użyciem dywanu interaktywnego. To właśnie ze świetlicy są odbierani przez swoich nauczycieli na lekcje instrumentu. Plan lekcji łączy ze sobą zajęcia ogólne i muzyczne w taki sposób, by nauka była jednolita, ale także urozmaicona.

Atutem naszej szkoły jest stołówka, gdzie każdy uczeń może zjeść pyszny dwudaniowy obiad w przystępnej cenie. Dodatkowo szkoła posiada własny internat dla uczniów spoza Elbląga.



ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY - SZKOŁY Z PASJĄ!

Nasza szkoła jest BEZPŁATNA. Zapraszamy chętnych do nauki w trybie dziennym oraz popołudniowym. Rekrutacja trwa do 30 maja 2021r.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 6-letnia podstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia to 6-letnia dzienna szkoła muzyczna po szóstej klasie. W klasach 1. i 2. uczniowie realizują program klas 7. i 8. szkoły podstawowej, następnie bez egzaminów wstępnych kontynuują naukę w liceum muzycznym.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 4-letnia podstawowa szkoła muzyczna bez przedmiotów ogólnokształcących, przeznaczona dla kandydatów w wieku 9-16 lat. Zajęcia prowadzone są popołudniami 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA to 6-letnia szkoła w systemie zajęć popołudniowych dla uczniów w wieku 13-23 lat. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.

Po więcej informacji zapraszamy na:

http://www.elmuzyka.edu.pl/zpsm/

https://www.facebook.com/zpsm.elblag

Ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Telefon:

+55 611 40 40

