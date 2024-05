Również Kuba Midel wybrał Extom Meble

Jak zrobić zabudowy meblowe o połowę taniej niż u stolarza? To możliwe w Elblągu! O tym w swoim filmie mówi Kuba Midel. Przedsiębiorca, inwestor, rentier, trener biznesowo-motywacyjny i youtuber powierzył Extom Meble realizację kilku kuchni i szaf w swoich nieruchomościach. Zobacz zdjęcia.

Szybko, dobrze, tanio

Jak podkreśla Kuba Midel, Extom Meble poznał na międzynarodowych targach w Poznaniu. Efekt? Obecna na rynku od prawie 30 lat firma z Elbląga realizuje właśnie dla niego kuchnie w Łodzi. W tym się przecież Extom Meble specjalizuje, przygotowując kilka tysięcy zestawów kuchennych wysokiej jakości miesięcznie w kraju i za granicą i to taniej niż u stolarza. O tym więcej w filmie z cyklu Sztuka Równowagi Finansowej o wymownym tytule: "Jak zrobić zabudowy meblowe o połowę taniej niż u stolarza?" Do tego materiału dołączamy z kolei film o współpracy, którą Kuba Midel zawiązał z Extom Meble.

- Pokazujemy na tym kanale mieszkania, w które inwestuję od ponad 10 lat i wiele przykrych doświadczeń spotkało mnie w związku ze stolarzami. Ostatnie najbardziej przykre? Czekam na naszą spiżarnię i na "ukochanego" naszego stolarza Jacka już kilka miesięcy, a niestety kuchni muszę zrobić w ciągu najbliższych miesięcy 16 – mówi w "Sztuce Równowagi Finansowej" Kuba Midel, który odwiedził rodzinną firmę. To, że duża firma może zrealizować więcej niż mała działalność, nie dziwi. Jak to jest, że może zrobić to o połowę taniej? O tym przedsiębiorcy i youtuberowi opowiadał Piotr Topczewski, dyrektor generalny Extom Meble. Jest tak, że małe działalności...

- ... nie mają takiej mocy przerobowej, skupiają się na jednej, dwóch kuchniach i dużych marżach – wyjaśnia. Gdy jednak w grę wchodzą maszyny, nowe technologie a co za tym idzie możliwość szybkiej produkcji poszczególnych elementów kuchni, można robić więcej i tajniej, zachowując dobrą jakość. - Nasze produkty niczym nie odbiegają od robionych przez stolarzy pod wymiar, nasze meble dopasujemy do każdego wymiaru pomieszczenia – podkreśla jeszcze przedsiębiorca. Dzięki działaniu na szeroką skalę Extom Meble może zaoferować klientom doskonałe produkty w niższej cenie niż małe firmy.

- Mamy swoje cele i staramy się je realizować - mówi Jacek Tomaszewski, założyciel Extom Meble. Podkreśla, że firma z powodzeniem eksportuje meble do wielu krajów europejskich. - Dla każdego robimy taki sam standard – podkreśla przedsiębiorca. Dodaje, że prowadzenie firmy rodzinnej to świetne rozwiązanie, a oprócz rodziny może on też zawsze polegać na swoim wykwalifikowanym personelu.

Tu umeblujesz nieruchomość od początku do końca

Piotr Topczewski, Kuba Midel i Jacek Tomaszewski. Fot. Extom Meble

Extom Meble odwiedził Kuba Midel, zajrzeliśmy tam również my i przekonaliśmy się, że oferta jest tu naprawdę rozległa.

- Naszym głównym produktem są kuchnie modułowe do samodzielnego montażu, oczywiście również my jako firma świadczymy usługi montażowe. Stawiamy sobie za cel, by nasz produkt był przystępny cenowo bez szkody dla jakości. Meble to przecież coś, co powinno nam służyć i dobrze wyglądać latami – podkreśla Piotr Topczewski. - Śledzimy na bieżąco pojawiające się trendy, nie tylko jeśli chodzi o kolory czy wzornictwo, ale też technologie, żeby odpowiedzieć na potrzeby zarówno indywidualnego klienta, jak i dużych inwestorów, deweloperów, których zapraszamy nieustannie do współpracy. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się w kuchniach kolory ziemi – zaznacza jeszcze nasz rozmówca. Z Extomem uda nam się odpowiedzieć na nowe trendy i zaprojektować przestrzeń zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Firma z Elbląga na życzenie klientów robi też konieczne przed meblowaniem pomiary, świadcząc takie usługi w całej Polsce.

Warto zaznaczyć, że Extom Meble to nie tylko kuchnie, to także szafy i inne meble pod wymiar. W EXTOM Galerii Mebli klient znajdzie wszystkie meble potrzebne do domu. Fachowi doradcy pomogą tutaj w wyborze odpowiednich produktów. Zapraszamy do obejrzenia salonu!

Extom Meble

Extom Galeria Mebli

Kazimierzowo 6E, 82-300 Elbląg

55 555 01 04

galeria@extomgaleria.pl

-- artykuł sponsorowany --