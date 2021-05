Rozliczenie PIT-37 - jak wypełnić i wysłać formularz?

PIT 37 to jedna z najczęściej wypełnianych deklaracji podatkowych. Sprawdź, jak możesz rozliczyć się z podatku szybko i bez wychodzenia z domu przy użyciu programu e-pity. To najprostszy sposób na spełnienie swojego obywatelskiego obowiązku.

Składanie deklaracji podatkowej to obowiązek, który wypełnić musi każdy podatnik w naszym kraju. Jeśli więc generujesz jakiekolwiek przychody finansowe, to Ty także musisz wypełnić odpowiedni formularz. To niezbędne, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym za poprzedni rok podatkowy. Na szczęście w dzisiejszych czasach to dość formalne zadanie nie jest wcale takie trudne w realizacji. Nie musisz bowiem wcale jeździć specjalnie do placówek skarbowych i męczyć się z tak zwaną ''papierkową robotą''. Aktualnie, dzięki wysoce rozwiniętej technologii załatwisz wszystko w kilka minut i to bez konieczności wychodzenia z domu. Taką możliwość zapewnia Ci program e-pity, z którego pomocą nie tylko wypełnisz formularz, ale i prześlesz go do odpowiedniego urzędu. Zobacz, jakie proste jest teraz rozliczenie PIT 37.

Kto powinien rozliczyć PIT 37?

Jeśli chcesz rozliczyć PIT, w pierwszej kolejności musisz wybrać odpowiedni formularz. Dostępnych jest wiele ich rodzajów, a każdy z nich przeznaczony jest dla podatników otrzymujących przychody finansowe z innych źródeł. PIT 37 to obecnie najpopularniejsza deklaracja podatkowa. Wypełnić powinny ją osoby, które otrzymują swe wynagrodzenie opodatkowane według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Mówiąc nieco jaśniej, przeważnie dotyczy to podatników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Rozliczenie PIT 37 dotyczy również osób pobierających emeryturę, rentę, a także świadczenia przedemerytalne i zasiłki. Jeśli przysługuje Ci stypendium, także powinieneś sięgnąć w programie e-pity po ten właśnie formularz.

PIT 37 — do kiedy trzeba rozliczyć?

Jeśli chodzi o rozliczenie PIT, terminowość ma kluczowe znaczenie. Nie ma tu miejsca na żadne opóźnienia, ponieważ mogą wiązać się one z bardzo przykrymi konsekwencjami. Na szczęście czasu na wypełnienie swojego obywatelskiego obowiązku i przesłanie formularza PIT 37 masz całkiem sporo — jest to około 2,5 miesiąca. Swój podatek możesz rozliczyć już od połowy lutego, ostateczny termin to natomiast ostatni dzień kwietnia. W przypadku deklaracji za rok 2020 był to dokładnie 30 kwietnia.

Rozliczenie PIT 37 online — jak to zrobić?

Rozliczenie PIT jeszcze nigdy nie było tak proste, jak obecnie. Korzystając z programu e-pity zajmie Ci to nie więcej niż 15 minut. E-pity to narzędzie bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. W związku z tym mogą posłużyć się nim nawet osoby starsze. Co więcej, program na każdym etapie służy pomocą, z której można skorzystać w razie jakiejkolwiek niejasności.

Zastanawiasz się, jak przejść całą procedurę online? Wystarczy, że pobierzesz program e-pity i wypełnisz wszystkie dane, krok po kroku. Możesz też wygenerować je automatycznie, korzystając z usługi Twój e-PIT. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pozostanie Ci jedynie sprawdzić prawidłowość danych oraz uwzględnić ewentualne ulgi i odliczenia.

Jak wysłać wypełniony PIT 37?

Samo wysłanie deklaracji PIT 37 to już czysta formalność. Możesz zrobić to na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wydrukowanie i wysłanie dokumentu pocztą. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić czas, z łatwością wyślesz swoje rozliczenie PIT online. To rozwiązanie wybiera obecnie coraz więcej osób. Jego największymi atutami jest szybkość wysyłki oraz fakt, że zyskujemy gwarancje dostarczenia formularza bezpośrednio do wybranego punktu.

-- artykuł sponsorowany --