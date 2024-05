 Słonikowe Wakacje z Concordią Elbląg

Wkrótce wakacje, a więc czas odpoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. To wszystko czeka na uczestników kolejnej edycji letnich półkolonii, zorganizowanych przez nasz klub. Zapraszamy do zapisów na Słonikowe Wakacje 2024 trenujące dzieci, jak i wszystkich chętnych spoza klubu. Przygotowaliśmy aż 9 turnusów i mnóstwo atrakcji. W tym kilka nowości.

Na letnie półkolonie zapraszamy wszystkie dzieci – dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 14 lat. W czasie wakacji zapewnimy uczestnikom opiekę, wyżywienie oraz wiele atrakcji m.in. wyjazdy nad morze, zabawy w rodzinnym parku rozrywki, survivalową przygodę (nowość), wyjścia do kina (Cinema City) i na basen (CRW Dolinka) oraz specjalistyczne zajęcia piłkarskie (dostosowane do wieku), połączone z konkursami dla uczestników z nagrodami (nowość).

Poniżej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych półkolonii z Concordią.

Terminy:

I turnus: 24-28.06

II turnus: 1-5.07

III turnus: 8-12.07

IV turnus: 15-19.07

V turnus: 22-26.07

VI turnus: 29.07-2.08

VII turnus: 5-9.08

VIII turnus: 19-23.08

IX turnus: 26-30.08

Dni i godziny zajęć:

- tygodniowe turnusy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

Wiek uczestników:

- dziewczęta i chłopcy od 7 do 14 lat

Atrakcje:

- wyjazd nad morze

- zabawa w rodzinnym parku rozrywki Nowa Holandia

- survivalowe przygody w Przezmarku

- wyjście do kina

- wyjście na basen

- gry na konsoli

- codzienny trening piłkarski z trenerami szkółki piłkarskiej Concordii (dostosowane do wieku)

- konkursy dla dzieci z nagrodami

oraz wiele innych zabaw i atrakcji!

Zapewniamy:

- opiekę trenerów

- obiad

- koszulkę

- czapkę z daszkiem

Ceny:

- 700 zł / tygodniowy turnus

- 1300 zł / dwutygodniowy turnus

- 1800 zł / trzytygodniowy turnus

- jednodniowy udział - 200 zł

Zapisy i informacje:

- tel. 513 562 958

- w biurze MMKS Concordia, ul. Krakusa 25, w godzinach otwarcia, wt. 14-17, czw. 14-17, telefon: 55 235 40 99

Ilość miejsc ograniczona (grupy maksymalnie 30 osobowe)!

Concordia Elbląg

