 Sprzedaż książek w całej Polsce! Skup książek Tezeusza - dlaczego warto

Wiele osób posiada w zaciszu domowym pokaźne księgozbiory, które pokrywa kurz. Jednostkowa sprzedaż każdej z książek, na przykład przez internetowe serwisy aukcyjne, jest męcząca i pracochłonna. Czy istnieją lepsze rozwiązania?

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z ofert antykwariatów lub punktów ze skupem książek, które niejednokrotnie wychodzą naprzeciw potrzebom i oferują, na przykład, dojazd do klienta celem odkupienia księgozbiorów. Jeśli posiadamy książki w dobrym stanie, których już nie potrzebujemy, nie wyrzucajmy ich, tylko zastanówmy się w jaki sposób możemy nadać im drugie życie.

Sprzedaż książek w Elblągu i w każdej miejscowości w Polsce

Jeśli już zdecydujemy się na sprzedaż swoich książek wybierzmy sposób transakcji, który będzie dla nas jak najbardziej ergonomiczny. Fotografowanie, opisywanie i wystawianie na serwisie aukcyjnym każdej z książek z osobna, jest zbyt wymagające i większość z nas zrezygnuje z tego pomysłu przed jakąkolwiek próbą jego realizacji. Do tego wszystkiego dochodzi kontakt z potencjalnie kupującymi. W Elblągu, jak i innych miejscowościach w Polsce, znajdziemy szereg antykwariatów oferujących swoje usługi, jednak jedna firma wyróżnia się w sposób szczególny.

Oferta Tezeusz.pl - skupują książki od wielu lat

Na stronie Tezeusz.pl znajdziemy prawdziwych pasjonatów, którzy z przyjemnością wycenią książki zalegające w naszym domu. Co więcej, firma oferuje dojazd do sprzedającego na całym terenie Polski. Szczegóły skupu można ustalić przez kontakt telefoniczny lub Internetowy.

Jeśli nie lubimy kontaktu bezpośredniego, możemy wysłać ofertę swojego księgozbioru poprzez platformę skupksiażek.pl, na której znajdziemy dedykowane pole do wpisania nr ISBN książek, które chcielibyśmy sprzedać i dowiemy się, jak Tezeusz potencjalnie wycenia każdą z pozycji. Jeśli firma będzie zainteresowana naszą ofertą – będziemy mogli nadać do nich książki Paczkomatem lub oddać je kurierowi, który przyjedzie do nas za darmo.

Kiedy warto sprzedać książki?

Warto spróbować odsprzedać książki, których nie mamy zamiaru ponownie czytać. Powody mogą być różne, na przykład literatura naukowa i specjalistyczna, czy poradniki, mogą być nam potrzebne w konkretnym czasie, po którym przestają być dla nas pomocne i zaczynają po prostu zalegać na półkach. Ten sam schemat tyczy się powieści, które najczęściej czytamy raz w życiu i nie wracamy do nich ponownie. Dlatego cykliczne przeglądanie swojej biblioteczki i weryfikowanie czy każda z pozycji jest nam nadal potrzebna, to dobry sposób na zadbanie o przestrzeń we własnym mieszkaniu oraz pozyskanie funduszy na kolejne książki. Dobry skup książek pomoże nam zrealizować te działania. Dzięki temu domowy księgozbiór będzie realizował nasze bieżące potrzeby.

Filozofia Zero Waste a skup książek

Filozofia Zero Waste kieruje szczególną uwagę na dzisiejszy konsumpcjonizm, który skutkuje marnowaniem ogromnej ilości surowców. Nadprodukcja jedzenia, przedmiotów codziennego użytku, ubrań, gadżetów i wielu innych, to problem, który realnie przekłada się na zagrożenie ekologiczne względem naszej planety. Każdy z nas może wprowadzić do swojej codzienności dobre nawyki zgodne z duchem tej filozofii i starać się nadawać przedmiotom drugie życie. W dobie Internetu, mody na kupowanie w secondhandach, naprawdę nietrudno o wtórny obieg surowców. Korzystanie z używanych książek czy ubrań to idealne rozwiązanie dla każdej osoby, której leży na sercu ekologia i dobro klimatyczne.

