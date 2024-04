To oni wygrali oczyszczacz powietrza COOPER&HUNTER

Stowarzyszenie "Inicjatywy Przyszłości" otrzyma oczyszczacz powietrza COOPER&HUNTER. Zwycięzcy naszego konkursu umieszczą go w pomieszczeniu, gdzie przebywać będą dzieci, młodzież i seniorzy. Będzie to miejsce z czystym powietrzem i wspaniałą atmosferom. To właśnie tutaj osoby w każdym wieku będą mogły się od siebie uczyć, nawiązywać znajomości lub po prostu spędzić ze sobą czas.