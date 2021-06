Trwa rekrutacja do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Mieszko I”

arch. przedszkola

Szukacie przedszkola dla swojego dziecka? A może warto zastanowić się, co może wynieść dziecko przez tych kilka lat spędzonych w wybranym przedszkolu? Czy tylko wspomnienie zabawy? Nauki? Wycieczek? Zajęć dodatkowych? A może to wszystko razem i jeszcze język angielski? Byłoby wspaniale, nie sądzisz? Przedszkolak idący do szkoły osłuchany już z językiem obcym. W Elblągu nie ma drugiej takiej samej placówki przedszkolnej, która ma na stałe zatrudnionych kilku doświadczonych nauczycieli mówiących biegle w języku angielskim. Zdjęcia.

Dostajemy dużo zapytań: jak wygląda edukacja dwujęzyczna w waszym przedszkolu? W każdej naszej grupie, około 20 osobowej, jest 2 nauczycieli – jeden mówiący do dzieci w języku polskim a drugi mówiący do dzieci wyłącznie w języku angielskim. Tylko tak kameralne grupy są prawdziwą szansą na osłuchanie się z językiem obcym. Nauka zawsze odbywa się w formie zabawy – przez piosenki, wierszyki, rymowanki, przedstawienia czy zabawy ruchowe. Oprócz codziennego wielogodzinnego kontaktu z językiem angielskim, dzieci również uczestniczą w regularnych zajęciach o różnorodnej tematyce. Obserwujemy przedszkolaki, które są z nami od pierwszych dni funkcjonowania placówki, na dzień dzisiejszy: rozumieją wszystkie zwroty wypowiadane przez nauczyciela, reagują na nie a nawet niektórzy zaczynają już odpowiadać pełnymi zdaniami w języku obcym(!). Jest to niesamowite jak młody umysł potrafi szybko chłonąć język angielski. Dlaczego należy zacząć naukę języka angielskiego już w przedszkolu? Jedynie w okresie przedszkolnym dziecko jest w stanie opanować umiejętność komunikacji w języku obcym w sposób naturalny

Nauczanie dwujęzyczne gwarantuje uzyskanie porównywalnych, jeśli nie równych kompetencji językowych w obu językach

Badania dowodzą, że odpowiednio prowadzona nauka języka obcego w wieku przedszkolnym ma pozytywny wpływ na rozwój innych sprawności intelektualnych dziecka

Dzieci w wieku przedszkolnym mają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne i dlatego w tym wieku istnieje możliwość bezbłędnej wymowy.

Opanowanie języka obcego w tym wieku pozwala wytworzyć w dziecku motywację do nauki języków obcych w przyszłości.

Badania wykazały, że po jednym roku wychowania w przedszkolu dwujęzycznym, dzieci były w stanie zrozumieć większość pytań nauczycielki, a dzieci w wieku czterech lat potrafiły skutecznie przyswoić sobie język w krótkim czasie. Na równi z nauką języka obcego stawiamy również na wysoki stopień przygotowania dydaktycznego przedszkolaków. Zatrudniamy nauczycieli z pasją, którzy codziennie przygotowują ciekawe oraz różnorodne zajęcia i zabawy dla dzieci. W całej placówce jest niewielka ilość dzieci – panuje tu ciepła i rodzinna atmosfera, pełna otwartości, życzliwości i zaufania. Zależy nam aby każde dziecko czuło się u nas dobrze i bezpiecznie. Dzięki temu, że przedszkole jest małe nasza Kadra ma doskonały kontakt z Rodzicami. Cieszy nas bardzo fakt, że w tych czasach jest coraz więcej świadomych rodziców dbających o edukację swoich dzieci już od najmłodszych lat - na pewno będzie to miało jedynie pozytywne skutki w przyszłości. Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz zadbać o edukację swojej pociechy na najwyższym i profesjonalnym poziomie w Elblągu to oferta naszego Przedszkola jest skierowana do Ciebie i Twojego Dziecka! Do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Mieszko I” przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Prowadzimy również roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkole dla dzieci sześcioletnich, czyli tak zwaną „zerówkę”. Rekrutacja trwa cały rok w miarę wolnych miejsc. Jeżeli chciałbyś poznać naszą placówkę oraz kadrę to zapraszamy serdecznie do kontaktu pod nr tel: 791 692 222, śledzenia nas na profilu Facebook: www.fb.com/przedszkolemieszko , Instagramie: www.instagram.com/przedszkolemieszko czy naszej stronie internetowej www.mieszkopierwszy.pl. ---artykuł promocyjny---

