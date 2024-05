 Wynajmij elektryka na weekend lub zgarnij go za darmo!

Ciągle rozważasz zakup auta elektrycznego, albo zwyczajnie jesteś ciekawy jak jeździ się takim samochodem? Świetnie się składa, ponieważ teraz nie musisz go od razu kupować! Trwa promocja na wynajem w wypożyczalni HADM Gramatowski.

Już dziś możesz wynająć takie modele jak Kia Niro EV, Opel e-Mokka, Citroen e-C4, czy większy Opel e-Combo w wypożyczalni HADM Gramatowski.

Obecnie trwa specjalna oferta w której możesz wynająć samochód elektryczny na weekend za 200 zł netto bez limitu kilometrów!* Oznacza to, że możesz jeździć do woli, nie zwracając uwagi na to, ile przejechałeś kilometrów a cena wynajmu nie wzrośnie.

Co więcej! Tylko teraz dla pierwszej osoby która dodzwoni się do naszej wypożyczalni (519 096 736) i poda hasło „elektryk za free z HADM" auto na weekend naładowane do pełna będzie za darmo!

Śpiesz się, kto pierwszy ten lepszy!

*oferta obowiązuje do odwołania, ograniczona jest dostępnością aut w wypożyczalni oraz dotyczy wybranych modeli elektrycznych. Z oferty promocyjnej każda osoba pełnoletnia posiadająca uprawienia może skorzystać jednokrotnie.

HADM Gramatowski

Warszawska 87

Elbląg

519 096 736

