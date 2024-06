 Zainwestuj w siebie - wybierz studia podyplomowe w ANS w Elblągu!

Jesteś po studiach i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Najlepszym wyborem będą studia podyplomowe. Sprawdź jakie kierunki w tym roku przygotowała dla Ciebie Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

Zrównoważone projektowanie produktów cyfrowych to najnowsze studia podyplomowe uruchomione w ANS w Elblągu. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które chcą wpływać poprzez technologię na zrównoważony rozwój. Na tych studiach dowiesz się w praktyce jak przejść przez cały proces tworzenia produktów cyfrowych – od idei do realizacji.

Twoje zdolności analizy i kreatywnego rozwiązywania problemów otworzą Ci drzwi do pracy w dynamicznie rozwijającym się biznesie, od startupów po wielkie korporacje, gdzie będziesz tworzyć rozwiązania, które mają realny wpływ na lepszy świat.

Wybierając studia Organizacja i zarządzanie oświatą uzyskasz kwalifikacje umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie. Studiując na tym kierunku rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, a także podwyższysz kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Przygotowanie pedagogiczne to studia kierowane do osób, które uzyskały tytuł magistra lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów i nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a pragną je uzupełnić. W toku studiów uzyskasz niezbędne w pracy nauczyciela kompetencje pedagogiczne.

Studiując Nauczanie języka polskiego jako obcego uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego. Wybierając ten kierunek zdobędziesz niezbędne kompetencje do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego z cudzoziemcami w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, czy też w ramach kursów językowych.

Jeżeli chcesz uzyskać merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego we wczesnej edukacji wybierz Nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki tym studiom uzupełnisz swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym.

Studia na kierunku Gerontologia – wspomaganie osób starszych zapewnią Ci zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pracy z seniorami. Dowiesz się wszystkiego o procesach starzenia w aspektach: psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz o ludziach w zaawansowanym wieku i ich społecznym funkcjonowaniu.

Chcesz zdobyć dodatkowe kompetencje z zakresu logopedii ogólnej? Na kierunku Logopedia zdobędziesz przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy.

Więcej informacji o studiach podyplomowych dostępnych w ANS w Elblągu na stronie: https://ans-elblag.pl/studia-podyplomowe/

W ofercie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu znajdziesz również bezpłatne studia dzienne i popołudniowe, a także studia zaoczne. Pełna oferta kierunków oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl

---art. sponsorowany---