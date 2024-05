 Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Jeśli nadal się wahasz jaką szkołę średnią wybrać, nie wiesz czy Twój talent jest wystarczający? - serdecznie zapraszamy na ostatnie przed egzaminami wstępnymi Drzwi otwarte w naszej szkole. Czekamy na Ciebie 18 maja 2024 w godz. 10-13. Zobacz zdjęcia.

Zgłębianie świata sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to kompleksowy proces edukacyjny, ale również inspirująca podróż w towarzystwie pedagogów - praktykujących artystów, pasjonatów i ekspertów. LSP jest miejscem, w którym nowoczesna infrastruktura dostosowana do pracy w różnych twórczych technikach łączy się z kreatywnym i zindywidualizowanym podejściem do edukacji.

Co Cię czeka?

Drzwi Otwarte to okazja do tego, by zwiedzić szkolne pracownie, obejrzeć prace uczniów i zadać wszystkie nurtujące pytania. Tradycyjnie odwiedziny w naszej szkole stanowią również zaproszenie do udziału w warsztatach, które pozwolą Wam poczuć choć przez chwilę, jak może wyglądać nauka w “Plastyku”. Tym razem dla miłośników natury i plenerowej inspiracji przygotowaliśmy wyjątkową możliwość pracy przy sztaludze na świeżym powietrzu! Obserwuj naturę, studiuj materię drzewa, gry światła i kompozycji.

Niezależnie od warunków atmosferycznych, zapewniamy Ci inspirujące zajęcia w murach naszej szkoły!

Co musisz zabrać ze sobą?



Blok A3

Farby wodne

Pędzle różnego rodzaju i rozmiaru

Ołówki, gumkę i temperówkę

Nauka w naszej szkole

Nauka w LSP trwa pięć lat. Młodzież rozwija swoje zdolności na przedmiotach artystycznych takich, jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu, oraz wybrana specjalizacja artystyczna: intermedia, techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne. Jesteśmy dumni z faktu, że stale poszerzamy ofertę edukacyjną (m. in. w tym roku szkolnym o techniki wklęsłodruku, które bardzo trudno jest poznać na własną rękę czy na warsztatach) Dzięki kompleksowemu edukacyjnemu podejściu obejmującemu różnorodne dziedziny oraz własnej pracowitości i ambicji nasi uczniowie zdobywają prestiżowe wyróżnienia (m.in. stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wśród absolwentów placówki znajdziemy studentów najlepszych uczelni artystycznych w Polsce.



W codziennej szkolnej pracy na zajęciach stosowane są współczesne technologie i narzędzia artystyczne. Pracownie są cyklicznie modernizowane i wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, pozwalający na eksperymentowanie w różnych mediach, od tradycyjnego malarstwa sztalugowego i rzeźby po nowoczesne techniki cyfrowe. Pracujemy z programami, technologiami i rozwiązaniami stosowanymi powszechnie w przemyśle kreatywnym na rynku pracy, by umiejętności młodzieży były aktualne i przekładały się na atrakcyjność CV czy portfolio naszego absolwenta.



Pracujemy w przyjaznej, kameralnej atmosferze, co wpływa na indywidualizację i komfort procesu nauczania. Integracji, poszerzaniu horyzontów, nabieraniu doświadczenia sprzyja udział w projektach i programach grantowych takich, jak: Erasmus +, WENA Fundacji Rodziny Staraków, Fundacji PZU, Fundacji BOŚ, stażach zawodowych u pracodawców z sektora kreatywnego; lokalnych i ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych konkursach czy zagranicznych wyjazdach w ramach programu Erasmus +.



Liceum Sztuk Plastycznym kładzie nacisk na doradztwo zawodowe oraz projekty edukacyjne, które pomagają młodym ludziom w świadomym poruszaniu się na rynku pracy w sektorze kreatywnym oraz planowaniu kolejnych kroków artystycznego rozwoju w przyszłości. Współpracujemy z różnorodnymi instytucjami kultury, fundacjami, firmami, by zapewnić naszej młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju.

Terminarz rekrutacji



Do 4 czerwca (wtorek) – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne)



7 czerwca (piątek) – egzaminy wstępne (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)



Do 14 czerwca (piątek) – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły



Do 5 lipca (piątek) – kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty



Do 9 lipca (wtorek) – lista kandydatów przyjętych do szkoły



Więcej informacji na temat naszej szkoły dostępne pod linkiem: liceumplastyczne.elblag.com.pl



Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Do zobaczenia!

