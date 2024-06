Czy trudno jest wymyślić dobry tytuł? Konkurs dziennikarski dla uczniów szkół średnich

Fot. Anna Dembińska

- Jestem tu dla zabawy i samej siebie, chcę spróbować czegoś nowego. Nie myślałam o tym, by studiować dziennikarstwo, ale może jak mnie to zainteresuje, to zobaczymy - mówi Paula, uczennica Zespołu Szkół Gospodarczych o wtorkowym (11 czerwca) konkursie, który odbył się w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

To już druga edycja konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Jego celem jest promocja filologii polskiej, a konkretniej jej dwóch specjalności, dziennikarstwa i nowych mediów oraz kreatywnego pisania i narracji gier komputerowych. - To wspólne dzieło adresowane do uczniów elbląskich szkół średnich, mamy nadzieję, że spędzą ten czas kreatywnie, ale także ucząc się, nabierając nowych umiejętności i kompetencji - mówi dr Katarzyna Jarosińska-Buriak, główna organizatorka konkursu oraz członkini jury. - Uczestnicy dostają instrukcje, które bazują nie tylko na ich aktualnych kompetencjach dziennikarskich, ale w jakiś sposób poszerzają ich wiedzę w tym obszarze, między innymi w zakresie sześciu kluczowych pytań, konstruowania leadu, tytułu czy budowania struktury narracji gier komputerowych Do konkursu podeszli uczniowie sześciu elbląskich szkół średnich, dwie z nich wystawiły po dwie drużyny. - Nie przygotowywałam się na dzisiaj, idę na żywioł - przyznaje otwarcie Paula, uczennica Zespołu Szkół Gospodarczych z klasy II B o profilu fotografii i multimediów. - Po raz pierwszy biorę udział w tym konkursie, po prostu o nim usłyszałam i pomyślałam „dlaczego nie?” Jestem tu dla zabawy i samej siebie, chcę spróbować czegoś nowego. Nie myślałam o tym, by studiować dziennikarstwo, ale może jak mnie to zainteresuje, to zobaczymy. Fot. Anna Dembińska Po raz drugi w konkursie udział wzięły Ania i Nadia, uczennice III LO. Rok temu zajęły w nim trzecie miejsce. - Stwierdziłyśmy, że jest to coś, w czym chcemy znowu uczestniczyć, bo to świetna zabawa i można wygrać super nagrody - przyznaje Nadia z klasy II o profilu artystyczno-medialnym. Drużyny musiały zmierzyć się z trzema zadaniami. Jak poinformował Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl i wykładowca ANS oraz członek jury, pierwsze polegało na wymyśleniu czterech różnych tytułów (informacyjnego, sensacyjnego, abstrakcyjnego oraz jednego opartego na grze słów) do podanego tekstu. Drugie zadanie, nieco trudniejsze, polegało na ułożeniu fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności, od tytułu i leadu do zakończenia. - Pierwsze zadanie było dość łatwe, natomiast drugie sprawiło nam sporo problemów - mówi Ania z III LO. - Myślałam, że przyjdziemy i będziemy sobie świetnie radzić, ale to drugie zadanie wydało mi się trudne do wykonania. - Pierwsze zadanie było podobne do tego sprzed roku, ale drugie to kompletnie nie to, czego się spodziewałam - dodaje jej koleżanka Nadia. Na dwie pierwsze kategorie drużyny miały po 15 min, a na ostatnią, bardziej wymagającą, 30 min. Polegała ona na stworzeniu scenariusza gry na podstawie mitu o Prometeuszu, przenosząc go do współczesności. - Zadanie wymaga sprawności językowej oraz kreatywności - podkreśla Katarzyna Jarosińska-Buriak. Na uczniów zwycięskich zespołów czekały nagrody w postaci bonów do Empiku o wartości zależnej od zajętego miejsca. Zdobywcy pierwszego otrzymali bony o wartości 150 zł każdy, drugiego - 100 zł, a każdego kolejnego o wartości 50 zł. Konkurs wygrała drużyna z I LO, w skład której weszli: Apolonia Owczarek Maja Wiśniewska Michalina Klimuk Alicja Gajewska Kacper Sokołowski Drugie miejsce zajęła grupa II z III LO, której członkami byli: Agata Olszewska Maciej Piotrkowski Łucja Klonowska Eliza Tomczyńska Emilia Rynkowska Trzecie miejsce zdobyła grupa I z Zespołu Szkół Gospodarczych: Paula Banasik Natalia Radzicz Aurelia Nazarewicz Marcelina Jędruszak Marita Żukowska Czwartą lokatę zajął zespół uczniów z III LO: Aleksandra Mickiewicz Antonina Piaskowska Julia Mazowita Anna Wilczyńska Nadia Zastawna Wyróżnienie w postaci gadżetów ANS otrzymali uczniowie z IV LO: Maja Fieducik Alicja Kołosowska Sebastian Knigawka Vincent Marciniak Ksawery Waśniewski

AM