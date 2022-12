Gotowanie, ozdabianie, rywalizowanie

6 stołów, 12 uczestników, 18 pierogów i jedna zwycięska para – tak w liczbach przedstawia się dzisiejszy (6 grudnia) konkurs na aranżację świątecznych stołów, który odbył się w Zespole Szkół Gospodarczych. Zobacz zdjęcia.

Dzisiejszy konkurs przebiegał pod czujnym okiem jury, które składało się z elbląskich restauratorów. Ich zadaniem było ocenić aranżacje stołów przygotowane przez uczniów, a także ugotowane przez nich pierogi. Najlepsza para, o której za chwilę, będzie brała udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim, w Ostródzie. Jednak po kolei.

- W tym roku konkurs jest nieco inny niż zwykle, bo obok aranżacji stołów jest jeszcze produkcja pierogów. Powstają one w różnych wariantach jeśli chodzi o ciasto, nadzienie, dekoracje. Jury będzie musiało podjąć bardzo trudną decyzję, oceniając zarówno stoły, jak i jedzenie – mówi Agnieszka Banaszczuk, nauczycielka ZSG, która współorganizuje konkurs wraz Dorotą Dutkiewicz. Jak podkreśla, uczniowie w konkursie startują w parach, mogą w nim uczestniczyć osoby z różnych klas, a w zmaganiach liczy się pomysł, inicjatywa i wykonanie. Uczniowie potrzebne dla zaplanowanej aranżacji elementy mogą stworzyć sami, zakupić, zabrać z domu czy pożyczyć od szkoły.

Podczas czekania na werdykt porozmawialiśmy chwilę z uczestnikami konkursu. Zacznijmy od kwestii przygotowania pierogów.

Fot. TB

- Pomysł przyszedł z Instagrama, znalazłyśmy z przyjaciółką inspirację, by wykorzystać twaróg wędzony, może trochę nietypowy jak na święta... - przyznaje Daria. - Chciałyśmy zrobić nieco inny farsz dla pierogów ruskich. Są w nim ziemniaki, twaróg wędzony, zasmażana na miodzie i sosie sojowym cebulka... Robotę robi też zaparzone ciasto. Jeśli chodzi o sposób podania, sporo poćwiczyłam, żeby zrobić taką ładną "łezkę" z sosu żurawinowego. Do tego cynamon i gałązka choinki, bo w końcu to ma być świąteczne danie.

A co z wystrojem stołu?

- Początkowo myślałyśmy o białym obrusie, ale gdy miałyśmy już zebrane wszystkie dodatki, nie do końca nam to pasowało – mówi Danuta o konkursowej aranżacji. - Doszłyśmy do wniosku, że chociaż kolor czarny może nie jest typowy dla Wigilii, to spróbujemy coś unowocześnić, połączyć choćby z Sylwestrem, kiedy zwykle obrusy są czarne. Zależało nam na tym, żeby wszystko komponowało się z czerwienią. Przygotowałyśmy własnoręcznie wieniec, podobnie razem przygotowałyśmy kartę menu i serwetki. Ważne jest przemyśleć dobrze to, co chce się osiągnąć, nie przesadzić z kolorami, zadbać o to, żeby ze sobą współgrały – tłumaczy uczennica ZSG.

Właśnie pomysł na danie i aranżację w wykonaniu Darii Greloch i Danuty Rzeszotek kilka minut później został oceniony najwyżej. Jak tłumaczyło jury, przeważyła kwestia świetnego smaku pierogów, bo aranżacyjnie górował jeden ze stołów rywali. Uczniowie mieli okazję posłuchać jeszcze wskazówek restauratorów, co można poprawić w ich konkursowych pracach, a te wskazówki na pewno przydadzą się dziewczynom na konkursie w Ostródzie.