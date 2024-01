„Elblążanie i elblążanki są hojni”

Tradycyjnie jak co roku finał WOŚP w Elblągu zakończyło Światełko do Nieba, czyli pokaz fajerwerków na starówce. Po raz pierwszy towarzyszyła mu muzyka na żywo w wykonaniu muzyków z zespołu Mansandra, którzy zagrali hymn WOŚP. Na koncie WOŚP w Elblągu jest już 466 tys. zł! Wkrótce więcej zdjęć.

Na staromiejskiej scenie w niedzielę można było wysłuchać wykonawców ze Szkoły Gracjana Kalandyka, Diamentów MDK, Mayday, Szalonych i Szalonych Małolat, Kill Phollins, Blindx Box i Dubska. Tuż przed Światełkiem do Nieba, czyli pokazem fajerwerków, odbyły się ostatnie licytacje, m.in. ręcznie haftowanej maskotki przedstawiającej podobiznę Jurka Owsiaka, która znalazła właściciela za 1200 złotych!

- Na tę chwilę w sztabie przeliczono środki, mamy już zebranych 370 tysięcy złotych – mówił ze sceny tuż przed godz. 20 Witold Wróblewski, prezydent Elbląga (O godz. 21.30 podana kwota to już 466 tys. zł - red.). -. Brawo! Chcę podziękować przede wszystkim wolontariuszom, którzy dzisiaj chodzili z puszkami. Dziękuję sztabikom i sztabowi, który jest w tej chwili w ratuszu, liczy środki finansowe, które zbieraliście. Dziękuję wszystkim służbom, które w tym roku się włączyły, służbom mundurowym i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za ich ciężką pracę. Wszystkim ludziom, którzy dzisiaj swoje serce przekazali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Dzisiaj chodząc po Elblągu i zbierając pieniądze do skarbonki, uświadomiłem sobie jedno. Elblążanki i elblążanie są hojni, pięknie pomagają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I dlatego chciałem się Wam głęboko pokłonić – dodał wiceprezydent Michał Missan.

Jak przyznała Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, dotychczas do tej placówki trafił sprzęt zakupiony przez WOŚP wart w sumie 5 mln złotych.

- Każdy pieniądz w ochronie zdrowia jest przydatny i na pewno będzie wykorzystany. W tamtym roku WOŚP zbierała na diagnostykę sepsy. My otrzymaliśmy (z tych środków – red.) analizator, który kosztował około miliona. Te pieniądze naprawdę wracają do Elbląga, do pacjentów – mówiła Elżbieta Gelert.

Jak co roku, w podziękowaniu za zaangażowanie w organizację WOŚP, szpital wraz z jedną z cukierni ufundował tort. Zanim jednak podzielili się nim z wolontariuszami i zgromadzonymi pod sceną mieszkańcami, hymn WOŚP zagrali i zaśpiewali muzycy z zespołu Masandra, a towarzyszyło im Światełko do Nieba, czyli pokaz fajerwerków.

- Rok temu zamarzyłem, by można było zagrać finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na żywo i puścić światełka w tle. Mariusz (Betler - red.) spełnił te marzenia. Po raz pierwszy w Elblągu, mam nadzieję, że nie ostatni – mówił Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP, dziękując wszystkim którzy zaangażowali się w organizację 32. Finału WOŚP w Elblągu.