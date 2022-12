Nagrody portElu 2022 (Z przymrużeniem oka)

To był rok obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w Elblągu i regionie. Dzisiaj spoglądamy na nie z dystansem i przymrużeniem oka, co – mamy nadzieję - nasi wspaniali Czytelnicy dostrzegą. I włączą się do zabawy we własne typowanie nagród roku. Zapraszamy!

Mielizna roku

Tę nagrodę dedykujemy wszystkim, którzy propagandowo chcą wykorzystać wartą 2 miliardy złotych inwestycję, czyli budowę drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Dlaczego mielizna roku? Bo przekop był otwierany z taką pompą, jakby już cała droga wodna była gotowa, a tuż za kanałem płytko jak w basenie CRW Dolinka. Rząd szukał szalonego kapitana, który zdecydowałby się przepłynąć przez kanał w stronę zalewu, na szczęście okazało się, że szaleńców w tej kwestii nie ma. Statek Zodiak II przepłynął więc w stronę Zatoki Gdańskiej, a na rejs w drugą stronę poczekamy do 2023 r. No chyba, że – i to drugie w tej kategorii wyróżnienie mielizną – że ostatni sporny 800-metrowy odcinek rzeki Elbląg nie zostanie pogłębiony. Wtedy wszyscy będziemy mieli dno i dwa metry mułu.

Koncert roku

Tu pierwszeństwo ma słynny wrześniowy koncert Telewizji Polskiej na bulwarze z okazji otwarcia przekopu. Najpierw miał być dla wszystkich, a gdy nie doszło do porozumienia między prezydentem a TVP, był dla wybranych. Co prawda była transmisja na żywo w TVP, ale gdy ktoś nie dostał się pod scenę, niestety koncertu na bulwarze obejrzeć nie mógł. A to z powodu czarnych płacht, które organizatorzy rozwiesili na tymczasowym ogrodzeniu, skutecznie eliminując gapiów.

Zbiórka roku

Stefan Rembelski startował na prezydenta Elbląga trzy razy, uzyskując za każdym razem zaledwie kilka procent poparcia. W 2018 roku z Witoldem Wróblewskim nie wygrał, a teraz zachęca elblążan, by jego oponenta wraz z całą Radą Miejską odwołać w referendum na rok przed terminowymi wyborami. Jak zakończy się ta akcja, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Prezydent nie zamierza biernie przyglądać się, jak rośnie liczba podpisów i podejmuje różne decyzje, które dotychczas wydawały się niemożliwe. A to murawę podgrzewaną na stadionie zbuduje, a to linię autobusową łączącą cmentarze uruchomi...

Wydawnictwo roku

W nowej Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania, która powstała w SP 19, działa też koło multimedialne. Uczniowie pod okiem pedagogów przygotowali pierwszy numer swojej gazetki, a ta porusza wiele tematów, jak przedstawienie pomysłów na prezenty świąteczne, polecanie filmów czy gier planszowych dla dzieci, a nawet wywiad z prezydentem Elbląga, którym redakcja chwali się na pierwszej stronie numeru. Naszą uwagę zwróciła jednak przede wszystkim nazwa gazetki, a ta brzmi „O czym ćwierkają Wróbelki?” Prezydent Wróblewski poćwierkał zaś w wywiadzie o tym, czy trudno być prezydentem, jak wspomina szkołę, co daje mu satysfakcję z pracy (m.in. otwarcie wiaduktu na Zatorze, stworzenie toru łyżwiarskiego, rozbudowa szpitala). I wszystko byłoby ok, ale co z nazwą gazetki, jeśli zmieni się władza? Na wszelki wypadek już proponujemy nowe nazwy, najpierw może być „Komisarz codzienny”, potem może „O czym szumią śliwki?”

Fejsbukowicz roku

Ten tytuł wręczamy Andrzejowi Śliwce – wiceministrowi aktywów państwowych. Do ubiegłego roku praktycznie szerzej nieznany, ale nadrobił z nawiązką w 2022 r. „Łapie złodziei i włamywaczy, Pomaga dzieciom i chorej klaczy, Leczy staruszki, karmi gołąbki, Komu potrzeba wybija ząbki“ - to akurat śpiewa Big Cyc o kapitanie Milicji Obywatelskiej Żbiku.

Z fejsbukowego profilu wiceministra możemy się dowiedzieć, że bardzo dba on o lokalną społeczność: spotyka się z samorządowcami, przekazał strażakom cztery wozy bojowe. Zupełnie nieopatrznie przyszła nam myśl, czy zamiast ministra aktywów państwowych nie powinien tam być wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, któremu podlega straż pożarna. Ale w przyszłym roku są wybory parlamentarne, więc nie zaszkodzi jak elektorat na myśl o nowych wozach strażackich pomyśli też o panu podsekretarzu i w razie czego przy urnie postawi krzyżyk we właściwym miejscu. Kibicował Olimpii Elbląg, zamieszczając dwie fotki z meczów ze Stomilem i Kotwicą, oba wygrane przez elblążan (w sumie jakby pan wiceminister częściej zamieszczał fotki z meczów, to żółto-biało-niebiescy może częściej by wygrywali, chociaż i tak nie ma na co narzekać).

Walczy o to, żeby rząd przejął port w Elblągu, uczestniczy w spotkaniach rad rolniczych oraz spotkał się z Agnieszką Radwańską. i wykonuje wiele innych działań, które skrupulatnie odnotowuje na swoim profilu. I każdy wie, że Andrzej Śliwka walczy o Polskę. „Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie – to wilki!“. Pochodzenia cytatu chyba nie musimy dodawać.

Przenosiny roku

Jak podaje internet, „działanie lecznicze inhalacji korzystnie wpływa na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych, a także działa stymulująco na pracę układu odpornościowego”, nie dziwi więc, że radni PO zaproponowali utworzenie tężni solankowej, bo żeby parać się polityką, trzeba mieć mocne nerwy, cojones ze stali i być odpornym – najlepiej na krytykę. Pomysł klepnięto i obiekt miał stanąć przy ul. Giermków. Potem jednak przy muszli koncertowej w Bażantarni, ale sprzeciw zgłosił Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Ostatecznie postawiono na park Traugutta, ale czy na pewno tak to się skończy? Może da się jakoś wykonać mobilną tężnię, żeby mogła zmieniać lokalizację także wtedy, gdy już powstanie?

Perpetuum (nie)mobile

Ta nagroda to właściwie ukoronowanie kilku lat starań, także za 2022 rok, którą składamy na ręce miasta i ZKM-u. A było to tak, że komunikację miejską w dotychczasowej formie uznano za zbyt kosztowną, więc ją przeorganizowano. Tak powstały m. in. linie przesiadkowe. Komunikacją w tej nowej formie chyba jednak mało kto chce jeździć (chyba, że nie ma wyboru), co nie przeszkadza podnosić ceny biletów (dotarliśmy już do 4 zł), a to... jeszcze bardziej zniechęca do korzystania ze zbiorkomu, co sprawia, że pewnie znów trzeba będzie podwyższyć ceny, bo... i tak dalej. Po Elblągu jeździ się więc komunikacją zbiorową coraz gorzej, dłużej i drożej i nie zmieni tego znacząco nowa linia „C” łącząca cmentarze.

Dotacja roku

Ma zaledwie siedem miesięcy, a już została milionerką.... Chociaż nadal jest bezdomna, to już niebawem zamieszka być może w jakimś pałacu, zamku? O kim tu mowa? O Fundacji Dumni z Elbląga, którą (dokładnie nie wiadomo za co) docenił minister Przemysław Czarnek olbrzymią dotacją. Czy niebawem dowiemy się jak zasłuży się ona dla miasta? Tak nam obiecano...

Cytat roku

Kolejny rok z rzędu w tej kategorii zwycięża poseł Leonard Krasulski. Tym razem cytatem ku pokrzepieniu serc i nadziei. - Nadzieja jest nie tylko matką głupich, ale także mądrością planowania – powiedział pan poseł na otwarciu wernisażu w Elblągu. Mamy więc nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam kolejny „złoty” cytat pana posła.