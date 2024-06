Nareszcie weekend: Dni Elbląga, Holi Festiwal i mecz Polski w strefie kibica

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach. Przeczytaj i zobacz film z Kasią.

Jeśli jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko, wybierz się do filii bibliotecznej Kostka na zajęcia „Wyspa malucha” z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko, które odbędą się w jeszcze dziś (21 czerwca) od godz. 15. Obowiązują zapisy.

Rozpoczyna się najbardziej wyczekiwany czas roku, czyl wakacje! Z tej okazji M-GOK w Tolkmicku zaprasza do wspólnej zabawy. Otwarcie sezonu wakacyjnego odbędzie się 21 czerwca na terenie przy M-GOK, od godz. 17. M-GOK w Tolkmicku zaprasza również do wspólnego przeżywania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024! Kolejny mecz Polski z Austrią już dziś o godz. 18.

21 czerwca - to nie tylko jeden z najdłuższych dni w roku, zakończenie roku szkolnego, ale także rozpoczęcie 30. Jubileuszowej edycji Dni Elbląga, której towarzyszy Holi Festiwal w parku Planty. Władze miasta zapraszają wszystkich na plenerową, najbardziej kolorową imprezę muzyczną.

Przed nami jubileuszowa 30. edycja Dni Elbląga, które rozpoczną się w pierwszy weekend wakacji, czyli od 21 do 23 czerwca. Gwiazdami podczas Dni Elbląga, będą: Danzel, Gromee, Elbląska Orkiestra Kameralna, Lanberry, Kwiat Jabłoni, Electric Girls, czy DJ SKYTECH. Będzie też można wspólnie 21 czerwca obejrzeć mecz Polski z Austrią na dużym telebimie zainstalowanym na bulwarze Zygmunta Augusta.

W dniach 22 i 23 czerwca Biblioteka Elbląska przygotowała wyjątkowy program wydarzeń dla uczestników w każdym wieku. W murach Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 i Zamkowej 1 będzie można m.in.: poznać skarby Biblioteki Elbląskiej, przenieść się do epoki dinozaurów, tworzyć ilustracje architektoniczne, zamienić się w projektanta/projektantkę mody i obejrzeć fantastyczny spektakl lalkowy. Wszystkie wydarzenia odbywają się bezpłatnie, ale na niektóre obowiązują zapisy.

Automobilklub Elbląski zaprasza wszystkich kierowców do udziału w 45. Konkursie o Miano Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (22 czerwca) na parkingu salonu Peugeot/Fiat przy ulicy Nowodworskiej 46.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.