Nareszcie weekend: koncerty, warsztaty dla dorosłych i coś dla najmłodszych

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo koncertowo. Muzyczny dwudzionek rozpocznie mieszanka jazzu, klasyki i etno, a to za sprawą niecodziennego instrumentarium. Już dziś (26 listopada), o godzinie 19:00, Galeria EL zaprasza w muzyczną podróż wraz z Romanem Wróblewskim i jego międzynarodową kompanią przyjaciół. Zespół zaprezentuje zmienione aranżacje kilku utworów z debiutanckiej płyty "3:47 AM" Romana Wróblewskiego oraz nowe kompozycje stworzone specjalnie z myślą o pierwszej mini trasie koncertowej po Polsce.

Na kolejne muzyczne atrakcje zaprasza również klub Mjazzga. Dziś (26 listopada) o 20:30, swój autorski recital, poparty utworami klasyków zaprezentuje Marek Andrzejewski - autor, kompozytor, wokalista. Na scenie śpiewa swoje piosenki już od 30 lat. Podczas dzisiejszego spotkania usłyszymy utwory Boba Dylana, Leonarda Cohena jak i kompozycje do wierszy Edwarda Stachury czy Adama Ziemianina.

Jeszcze dziś (26 listopada), w „Światowidzie” odbędą się warsztaty z decoupage dla dorosłych. Decoupage to popularna technika, dzięki której możemy nadać przedmiotom zupełnie inny wygląd. Warsztaty odbędą rozpoczną się o godzinie 17. Uczestnicy wykonają drewniane dekoracje typu skrzynki, pudełka na biżuterię, koszyki. Zajęcia organizowane są w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastku, umożliwiającej naukę nowych technik artystycznych i rozwój umiejętności. Liczba miejsc ograniczona. Cena 30 zł/osoba.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę (27 listopada), o godz. 12 do sali “U św. Ducha” biblioteki głównej na spektakl pt. „Polarna przygoda” w wykonaniu Teatru Katarynka. Jest to komediowa bajka o przygodach dwóch szalonych pingwinów Bolka i Loli, uwielbiających rock&rolla. Obowiązują zapisy. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci wieku 3+ wraz z opiekunami.

Również w sobotę (27 listopada), o godz. 19.00 Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zaprasza na występ muzyczny Katarzyny Badyny, znanej również pod pseudonimem artystycznym Cathrene Moon. Koncert odbędzie się w Galerii Nobilis, w ramach nowego cyklu Światowida pod nazwą „Spotkania z muzyką”. Wstęp jest bezpłatny.

Astor Piazzolla – to nazwisko każdy miłośnik tanga ma z tyłu głowy. Zwłaszcza w 2021 roku, gdy przypada 100. rocznica urodzin kompozytora „LIbertango”. A że w Elblągu nie brakuje wielbicieli jego twórczości, Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert tak „piazzolowski”, jak to możliwe. Niedziela (28 listopada), godzina 18, szkoła muzyczna, a wraz z EOK Juan Jose Navarro (dyrygent) i Jan Harasimowicz (trąbka) – taki wieczór zdarza się tylko raz.

