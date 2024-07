Nareszcie weekend: muzycznie, sportowo, wakacyjnie!

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Na początku wakacji Elbląg staje się muzyczną kuźnią talentów. W dniach 5-12 lipca w naszym mieście odbywać się będą mistrzowskie kursy muzyczne Elbląg Music Masterclass organizowane przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. Będzie to okazja do wysłuchania czterech fantastycznych koncertów wybitnych artystów oraz czterech recitali młodych muzyków.

5-7 lipca odbędą się XXI Dni Fromborka. W programie między innymi: koncerty, atrakcje, spektakl plenerowy, regaty o Puchar Marszałków, zwiedzanie obiektów muzealnych i dziecięcy turniej piłkarski.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Wracają Soboty z przewodnikiem PTTK. W edycji 2024 na początek widzimy się o 10 w parku Traugutta, bo właśnie Romualdowi Trauguttowi będzie poświęcone to spotkanie. Więcej tutaj o tym i o kolejnych sobotnich spacerach.

Piknik Rodzinny organizowany przez Bank Żywności i zaprzyjaźnione organizacje w tym odbywa się pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie". Impreza odbędzie się w Bażantarni przy wiacie Margitka w sobotę, 6 lipca w godzinach 10–14.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę, 6 lipca, o godz. 12 na warsztaty przeznaczone dla najmłodszych (wiek: 4+) z Marianną Oklejak, ilustratorką książek dla dzieci młodego pokolenia.

Uroczysta parada o godz. 14 otworzy w sobotę dziewiętnasty Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie (gmina Pasłęk). Wśród atrakcji znajdą się między innymi warsztaty kulinarne, podczas których będzie można nauczyć się wypiekania anielskich ruchańców. To słodkie racuchy, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, na warmińskich stołach goszczą od lat 40. ubiegłego wieku.

Po sukcesie zeszłorocznej Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? w sobotni wieczór zaprasza na "najgrzeczniejszą" imprezę w plenerze, która absolutnie nikomu nie zakłóci snu na starówce: SILENT DISCO PARTY, czyli tańce w słuchawkach nad rzeką Elbląg. Start o 19.

Najstarszy i największy cykl triathlonowy w Polsce, Garmin Iron Triathlon, po raz ósmy odbędzie się na pięknej elbląskiej starówce. Poprzednie edycje przyciągnęły do miasta czołowych polskich triathlonistów oraz liczne grono amatorów zakochanych w tym widowiskowym sporcie. Garmin Iron Triathlon Elbląg odbędzie się 7 lipca. Towarzyszyć mu będzie sobotnia rywalizacja w pływaniu na wodach otwartych - Aqua Speed Series.

Klasyczne blokowanie McDonald’s to impreza znana już elblążanom, bo w tym roku odbywa się po raz piąty. Zjazd miłośników motoryzacji zaczyna się w niedzielne południe na Grunwaldzkiej, a kończy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego usłyszymy w najbliższą niedzielę w muszli Koncertowej w Bażantarni. Koncertem tym inaugurujemy XXVII Letni Salon Muzyczny – Bażantarnia 2024. Początek o godz. 17. Przed koncertem organizatorzy zapraszają do udziału w spacerze przyrodniczo – historycznym "Tajemnice Bażantarni". Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy pętli tramwajowej na ulicy Marymonckiej.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!