Nareszcie weekend: Niech moc będzie z wami

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend zaczynamy muzycznie: o godzinie 18 Tomasz Chyła Quintet rozpocznie X Jazzbląg. Koncert odbędzie się w Galerii EL. Jubileuszowa edycja festiwalu ma być „zwrotem w stronę nowości, świeżości i spojrzenia w stronę, która już jest lub w niedługim czasie stanowić będzie trzon polskiego jazzu“ - jak piszą organizatorzy. Jazzbląg potrwa do niedzieli, po raz pierwszy odbędzie się na trzech scenach: głównej, kameralnej oraz plenerowej.

Kto nie chce słuchać muzyki, tego zapraszamy do Fromborka, na dni tego miasta. O godzinie 19 na promenadzie aktorzy elbląskiego teatru wystąpią w spektaklu „Wszystko o mężczyznach“. Po spektaklu Edith Jurewicz - Pilska opowie o historii oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii we Fromborku. Na godzinę 22 zaplanowano pokaz nocnego nieba przy pomocy teleskopów.

Sobotę proponujemy rozpocząć śladem elbląskich stoczni. Spacer z PTTK poprowadzi przewodnik Karol Wyszyński. Zbiórka o godzinie 10 przed Bramą Targową w Elblągu.

W tym samym czasie (10 - 13) w pracowni plastycznej Ryt odbędzie się Szkicologia - warsztaty plastyczne. A na Kalbarze można będzie potrenować tenis ziemny.

Fani Gwiezdnych Wojen będą czekali na godzinę 14. Właśnie wtedy w Ratuszu Staromiejskim będzie można zobaczyć m. in. model Sokoła Millenium, gwiezdnego niszczyciela, droidów astromechanicznych i wiele innych. Wystawa potrwa do połowy sierpnia.

O godzinie 15 na Starym Mieście będzie można wysłuchać koncertu carillonu. A potem proponujemy sjestę w parku Modrzewie. Na tory wyruszy też zabytkowy tramwaj, kursy nim O 21.45 w „kinie pod chmurką“ zostanie wyemitowany film „Wszystkie pieniądze świata“

We Fromborku będą trwać Dni Miasta. W samo południe rozpocznie się piknik strażacki, trzy godziny później odbędzie się pokaz sprzętu służb mundurowych. Od 17:30 na scenie zagrają Enigma, The Postman, a także InoRos & Liber. Po koncertach ok. godziny 22.30 zaplanowano pokaz sztucznych ogni.

Niedzielę proponujemy rozpocząć na sportowo. O godzinie 11 przy dawnej Tortudze odbędzie się turniej siatkówki plażowej. Potem można się cofnąć w dawne czasy: na dziedzińcu muzeum w o godzinie 11 rozpocznie się łucznicza niedziela, godzinę później piekarnicze warsztaty na których nie będzie mogło zabraknąć Piekarczyka.

Popołudnie proponujemy spędzić w Bażantarni. O godzinie 17 rozpocznie się recital Mikołaja Ostrowskiego „Bez Pestek.“. Artysta zaprezentuje perełki piosenki poetyckiej,, które wyszły spod pióra m.in. Agnieszki Osieckiej, Kory, Korteza czy Wojciecha Młynarskiego w ciekawych aranżacjach.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.