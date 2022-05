Nareszcie weekend: Noc Muzeów i Elbląski Bieg Nadziei

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (14 maja)

W ten wyjątkowy wieczór muzealne ekspozycje ożywają, a na zwiedzających czekają liczne niespodzianki, pokazy i warsztaty. Tegoroczna Noc Muzeów zaplanowana jest na sobotę, a jej temat nawiązywać będzie do obchodów Roku tradycji morskich Elbląga. Impreza na terenie muzeum rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do godz. 23.00. Bilet wstępu kosztować będzie 2 zł, niezależnie od wieku.

W sobotę Centrum Sztuki Galeria El zamieni się w Maszynę Czasu, która przeniesie nas do przeszłości, celebrując w ten sposób swoje 60-lecie. Na tę noc przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in.: pokazy archiwalnych nagrań video, mapping historyczny, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem światła i cienia, performance dźwiękowy na gramofonach oraz inne instalacje. Biletem wstępu będzie pamiątkowa pocztówka w cenie 2 zł, która będzie obligować do 10% rabatu, do restauracji Studnia Smaków.

Trwa Tydzień Bibliotek pod hasłem „Świat w jednym miejscu”, a w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się mnóstwo wydarzeń dla każdego: małego, średniego i dużego. W sobotę o 11 rozpocznie się gra terenowa pod nazwą: „Zabytki architektury i natury”. Podczas zabawy uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie różnego rodzaju zagadek/zadań związanych np. z patronem Biblioteki Elbląskiej, Piekarczykiem, Galerią El, kamieniczkami, pomnikami przyrody czy długością Ścieżki Kościelnej. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszyych zgłoszeń.

Stowarzyszenie ESWiP oraz Dom pod Cisem zaprasza wszystkie osoby, które wsparły stowarzyszenie na piknik oraz drugie urodziny Sklepu Społecznego ze Strefą Charytatywną! Między 11:00 a 15:00 w Domu pod Cisem będą czekały na Was wyprzedaże, koncert, animacje dla dzieci oraz grill.

Przyjedź swoim samochodem i sprawdź czy jesteś dobrym kierowcą. Już w najbliższą sobotę każdy będzie mógł wziąć udział w mistrzostwach samochodowych. Takie niecodzienne, otwarte dla wszystkich zawody motorowe organizuje Automobilklub Elbląski. Start o godzinie 9:30.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują Parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w Parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

W sobotę wystartuje kolejna część Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Jest to zabawa dla każdego. Można połączyć bieganie lub spacerowanie z odnajdywaniem ukrytych punktów kontrolnych w terenie. Start zawodów odbędzie się o godzinie 10:00 w Parku Traugutta. Udział w imprezie jest bezpłatny. Regulamin i terminy biegów dostępne są na stronie.

Niedziela (15 maja)

Majowa odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie prowadziła nad Jezioro Korsuń w gminie Rychliki. To malownicze jezioro jest chętnie odwiedzane w sezonie przez amatorów kąpieli. Wycieczka wystartuje w niedzielę, o godzinie 10:00, spod liter Elbląg na Starym Mieście.

W Bażantarni odbędzie się III Elbląski Bieg Nadziei. To charytatywna impreza sportowo-rekreacyjna, której uczestnicy mają do pokonania różne dystanse po szlakach Bażantarni, pomagając jednocześnie Hospicjum Elbląskiemu. Na uczestników czekają bieg na 5 i 10 km, marsz na 3 km i biegi dla dzieci a imprezie będzie towarzyszył rodzinny piknik. Regulamin imprezy i link do zapisów znajdziecie tutaj.

