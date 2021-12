Nareszcie weekend: otwarcie toru Kalbar, Świąteczne Spotkania i koncert EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od kilku dni na Torze Kalbar trwają przygotowania do sezonu zimowego. Tafla lodu jest już gotowa, zatem możemy zaczynać. W piątek (10 grudnia), o godzinie 18:30, ruszy kolejny sezon ślizgawek na Kalbarze przy ul. Agrykola. Podczas zabawy usłyszymy największe współczesne hity, przygotowane przez DJ-a. Swobodną jazdę umilą także ciekawe konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dużą dawkę emocji dla miłośników muzyki szykuje na piątek (10 grudnia), Centrum Sztuki Galeria EL. Po dłuższej przerwie wraca świąteczne wydanie Giełdy Winyli, a po niej energetyczną mieszanką jazzu i funky poczęstuje słuchaczy koncertowo Trąba Delux, grupa prowadzona przez Bartka Krzywdę. Na stoiskach pojawi się kilka tysięcy winyli, płyt kompaktowych, kaset i gadżetów. Wydania nowe i używane, LP, single, boxy oraz pełen przekrój gatunków muzycznych…

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty hand-made dla dorosłych, gdzie własnoręcznie będzie można stworzyć świąteczny wianek oraz niepowtarzalne kartki. Dodatkowo uczestnicy ozdobią etykiety do prezentów. Zajęcia odbędą się w piątek (10 grudnia), o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Za to w sobotę (11 grudnia), będzie okazja wybrać się na warsztaty o nazwie Magia Świąt, ze swoimi pociechami w wieku od 5 do 11 lat. W programie między innymi wykonanie sznurkowych choinek, wykonanie janczarów - instrumentu świątecznego, stworzenia szyszkowych bombek i wspólne śpiewanie świątecznych piosenek. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:30. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem prezydent zaprasza mieszkańców miasta na Świąteczne Spotkania Elblążan, które odbędą się na Starym Mieście. W programie m. in. koncerty Mariki, Reni Jusis, to w sobotę (11 grudnia); w niedzielę (12 grudnia), wystąpi Paulla z zespołem. Nie zabraknie „tradycyjnych“ punktów programu: świątecznego jarmarku, wspólnego gotowania (w tym roku serwowany będzie bigos) oraz wigilii elblążan.

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już w sobotę (11 grudnia), EOK zaprosi melomanów z Elbląga i spoza Elbląga na spotkanie z najpiękniejszymi piosenkami świątecznymi. Zarówno tymi, które co roku brzmią w radiu i telewizji, jak i tymi, które pozostają nieco w cieniu. EOK wydobędzie je, wraz z Karoliną Leszko (wokalistka) i zespołem Ariela Ludwiczaka (dyrygent) na scenę i to nawet dwukrotnie – o godzinie 16. i 19. Grzech nie posłuchać!

MOSiR zaprasza na trzecią edycję Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację, która odbędzie się w sobotę (11 grudnia) o 10, w parku Kajki. Na biegi zapisać się można drogą mailową, telefoniczną lub wyjątkowo na miejscu w biurze zawodów. W zawodach może wziąć udział każdy. Można biegać indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi czy z psem!

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.