Nareszcie weekend: targi minerałów i skamieniałości, wystawy i parkrun

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Minerały, kamienie szlachetne, oryginalna biżuteria i skamieniałości kolejny raz w Elblągu! Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym festiwalu minerałów, biżuterii i skamieniałości. Targi RAPTOR rozpoczną się jutro (4 listopada) i potrwają do niedzieli.

Jeszcze w sobotę (4 listopada), o godz. 11 Aleksandra Buła zaprasza na warsztaty w cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 i będą inspirowane książkami o drzewach.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Już za kilka dni zawodnicy wybiegną na ulice podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości. Jeżeli wciąż zastanawiasz się nad wzięciem udziału lub odwlekasz tę decyzję w czasie, pamiętaj o zbliżającym się momencie zamknięcia zapisów. Wejdź na elektronicznezapisy.pl i bądź częścią jednej z największych imprez sportowych w Elblągu.

Zachęcamy również do odwiedzenia trwających wystaw, takich jak:

Wystawa Haliny Różewicz-Książkiewicz „Fotoplastyka”. Wystawa „Fotoplastyka” to obszar twórczości Haliny Różewicz-Książkiewicz dotąd nieprezentowany publiczności. Składają się na nią reklamy kinowe projektowane przez artystkę w latach 1960-66 w czasie jej pracy dla Spółdzielni Pracy Fotograficznej „Fotoplastyka” w Sopocie.

NOmade Bienal Poland 2023 – „Bestia w ogniu”, czyli międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, podczas której artyści i artystki tworzą dzieła, wychodząc poza mury galerii sztuki.

Wystawa malarstwa pt. „Zawsze Żytyński” w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Twórczość Roberta Żytyńskiego przypomina trochę jego biografię – jest w niej żywioł, ekspresja, igranie z konwencjami, wyprawy pod prąd.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

