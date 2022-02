Nareszcie weekend: wycieczka rowerowa, koncert EOK i rekonstrukcja historyczna

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już jutro (12 lutego), Zespół Państwowych Szkół Muzycznych wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza na koncert w klimacie lat 20 i 30. W programie m.in. polskie i światowe przeboje lat 20. i 30, a wśród nich m.in. „Tango milonga” , „Na pierwszy znak”, „To ostatnia niedziela” czy „Paper moon”. Na scenie zobaczyć będzie można takich artystów jak Karolina Leszko, Daniel Cebula-Orynicz czy Ariel Ludwiczak w roli dyrygenta. Bilety w cenie 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy) można nabyć online, na stronie.

W sobotę (12 lutego), w godzinach 11.00 – 14.30, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu we współpracy z Garnizonem Gdańsk organizuje wydarzenie pod nazwą „Elbląg 1710”. Będzie to rekonstrukcyjna opowieść o losach miasta w czasach wielkiej wojny północnej. Podczas sobotniej imprezy rekonstruktorzy przedstawią tamte dramatyczne wydarzenia. Szczegółowy program pokazów można znaleźć tutaj.

Może przyda się Państwu trochę dosadności, słowa wprost, wytchnienia przez intensywność? Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza w sobotę 12 lutego do Młodzieżowego Domu Kultury na spektakl teatru B-Zduuura na podstawie prozy Jerzego Pilcha. Miłosz Ryguła i Jarosław Ciszek z MDK w Mikołowie postanowili pochylić się nad literacką spuścizną zmarłego w 2020 roku pisarza. Powstała z tego słodko-gorzka produkcja o szaleństwie, doprowadzających do szału kobietach i wpływie rodzinnego domu na dorosłe życie. Opowieść o chęci mordu i jeszcze większej chęci życia. Wstęp na spektakl jest bezpłatny.

W tę niedzielę (13 lutego), w klubie Mjazzga zagrają "Cztery Pory Miłowania". Działalność zespołu opiera się głównie na autorskiej muzyce członków zespołu pisanej do wierszy m.in. Piotra Konczaka, Bogdana Loebla, Edwarda Stachury, Aleksandry Bacińskiej i Toma Borkowskiego. W kręgu zainteresowań artystycznych zespołu leży przede wszystkim człowiek i jego sprawy. Bilety można nabyć online.

Druga w tym roku odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych w najbliższą niedzielę (13 lutego), będzie prowadziła do Pasłęka, miasta słynącego z posiadania jednych z najdłuższych w Polsce, średniowiecznych murów obronnych. Zbiórka w niedzielę, 13 lutego o godz. 9.00 w Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu przy ulicy Okólnik 4. Ruszamy o godzinie 10.00.

