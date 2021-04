Protest mieszkańców Nowakowa. "Spełnienie postulatów nie jest możliwe"

Wracamy do tematu protestu części mieszkańców Nowakowa przeciwko budowie nowego mostu w tej wsi w lokalizacji wybranej przez Urząd Morski w Gdyni . Inwestycja jest związana z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak poinformował nas UM w Gdyni, "z uwagi na stan zaawansowania inwestycji nie jest obecnie możliwe uwzględnienie postulatów".

Przypomnijmy. Część mieszkańców Nowakowa (gmina Elbląg) protestuje przeciwko lokalizacji w ich miejscowości nowego mostu wraz z układem drogowym. Inwestycja ta jest związana z realizacją przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

- Nie jesteśmy przeciwko samej inwestycji, jedynie jej lokalizacji, która sprawi, że pod naszymi oknami będą jeździły ciężarówki. Wpłynie to znacząco na jakość naszego życia - zaznacza jeden z mieszkańców Nowakowa.

Nowy most obrotowy ma powstać w Nowakowie w odległości ok. 650 metrów w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Ma mieć 104 m długości, dwa przęsła o rozpiętości 51,5 m, szerokość 17 metrów oraz wysokość konstrukcyjną od 1,9 do 4 m. Powstaną też drogi dojazdowe do mostu wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz dojazd do poszczególnych nieruchomości. Ich łączna długość to ok. 1,5 km. Lokalizacja tej inwestycji budzi niepokój części mieszkańców Nowakowa. Pod protestem skierowanym do Urzędu Morskiego w Gdyni (który realizuje inwestycję) podpisało się 25 mieszkańców wsi.

- Urząd Morski w Gdyni tak to zaplanował, że droga będzie przebiegała tuż pod naszymi oknami. Nowakowo to bardzo spokojna wieś, nie ma tu praktycznie większego ruchu samochodowego. Obecnie, most pontonowy w Nowakowie ma ograniczenie nośności 15 ton, nowy ma mieć 40 ton. Więc będzie bardzo duże natężenie ruchu ciężarówek. Do tego chcą nas wywłaszczyć z części gruntów – mówi pan Janusz, jeden z mieszkańców, który podpisał się pod protestem.

Mieszkańcy Nowakowa jako alternatywną lokalizację nowego mostu wskazują miejsce w okolicy oczyszczalni, jak mówią nowa droga biegła by wówczas polami, a nie pod ich domami.

Jak poinformował nas Urząd Morski w Gdyni, z uwagi na stan zaawansowania inwestycji nie jest obecnie możliwe uwzględnienie postulatów zawartych w piśmie (mieszkańców Nowakowa – red.)

- Protest części mieszkańców wsi Nowakowo, który wpłynął do naszego urzędu, tak jak każde tego rodzaju pismo, poddany zostało wnikliwemu rozpatrzeniu pod kątem możliwości realizacji zawartych w nim postulatów na obecnym etapie realizacji inwestycji. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia wykonano szereg analiz. W październiku 2017 r. odbyło się również spotkanie z mieszkańcami wsi Nowakowo w sprawie umocnienia brzegów oraz lokalizacji nowego mostu. Pierwsze propozycje rozwiązania usunięcia kolizji projektowanego toru wodnego z istniejącą drogą powiatową nr 1100N wykonywano w 2017 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Podkreśla ona również, że inwestor zobliguje wykonawcę oraz nadzór, aby wykonywanie robót odbywało się z jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców.

- Z uwagi na fakt toczącego się postepowania administracyjnego (odwołanie złożone przez trzech mieszkańców od decyzji wojewody pomorskiego zezwalającej na inwestycję w części województwa warmińsko-mazurskiego), zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, pismo protestacyjne zostało przekazane do organu rozpatrującego odwołanie – dodaje Magdalena Kierzkowska.