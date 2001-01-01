W tym tygodniu portEl poleca:  Warsztaty, mecz charytatywny i mnóstwo ciekawych spotkań

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Wtorek, 26 sierpnia

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do udziału w warsztatach „Rejs sztuką”. Pierwsza część już 26 sierpnia, druga - 2 września. To propozycja zarówno dla osób związanych już z sekcją malarską, jak i dla tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił z pędzlem w dłoni. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – wystarczą chęci, otwartość na nowe doświadczenia i odrobina wyobraźni. Udział w warsztatach, które odbędą się w godz. 17-19 jest odpłatny. Więcej szczegółów tutaj

Środa, 27 sierpnia

Na ostanie spotkanie zaprasza Letnia Mała Akademia Filmowa. Tym razem uczestnicy (w wieku 7-12 lat) warsztatów w kinie Światowid będą zajmować się filmową recenzją, a następnie obejrzą film „Szkoła magicznych zwierząt 3”. Początek o godz. 11, obowiązują zapisy. Bilety w cenie - 20 zł (warsztat) i 15 zł (film)

Wieczorem (godz. 18) kino Światowid ma propozycję dla dorosłych – projekcję „Rękopisu znalezionego w Saragossie” w reżyserii Wojciecha Hasa w ramach cyklu „Has. Kroniki Wyobraźni”. To adaptacja XIX-wiecznej powieści Jana Nepomucena Potockiego, dzieła o losach równie skomplikowanych, co opowiedziana w nim historia, opublikowanym ponad 140 lat po śmierci autora.

Sportowe atrakcje w środowy wieczór zapewni Energa Basketball Elbląg i to w szczytnym celu. Koszykarze w hali SP nr 11 (ul. Korczaka) organizują pokazowy mecz 3 na 3 oraz licytacje na rzecz trenera Adama Prusa, który walczy z ciężką chorobą. Początek o godz. 18. Zapraszają Przemysław Zamojski i Przyjaciele.

Czwartek, 28 sierpnia

Na godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Łukaszem Barysem – jednym z najciekawszych i najbardziej utalentowanych pisarzy młodego pokolenia, laureatem Paszportu POLITYKI oraz wielu innych prestiżowych nagród literackich. Wstęp wolny.

Sobota, 30 sierpnia

W Elblągu będzie się można przenieść w tropiki, a to wszystko za sprawą akcji „Pożegnanie Lata w CH Ogrody. Na odwiedzających czeka moc atrakcji, a wspólna zabawa potrwa aż do godz. 23... Szczegóły tutaj

Na 228. edycję zaprasza parkrun park Modrzewie, czyli wolontariusze organizujący w każdą sobotę wspólne pokonanie marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km. Udział jest bezpłatny, serdeczne atmosfera gwarantowana, warto dokonać jedynie jednorazowej rejestracji na stronie internetowej. Początek o godz. 9

Po parkrunie warto wybrać się do Schroniska dla Zwierząt, gdzie o godz. 11 rozpocznie się kolena edycja „Biegu na 6 Łap”. To comiesięczne spotkania chętnych, którzy chcą pomagać wolontariuszom ze schroniska wyprowadzać psy na spacer. Obowiązują zapisy, więcej szczegółów tutaj.

Wieczorem na Gęsiej Górze (okolice ul. Wyżynnej) zapanuje muzyka house. Już o godzinie 20 wystąpi pierwszy artysta, w planach noc pełna muzyki house zakończy się o godzinie 4 rano. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Z kolei na miłośników kina czeka ostatni w tym sezonie seans Kina pod Chmurką. Tym razem na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego będzie można obejrzeć film „Jak wywołałem byłą żonę”. Wstęp wolny, początek po zachodzie słońca.

Niedziela, 31 sierpnia

Do Kina Światowid zawita retransmisja najnowszego koncertu André Rieu, zatytułowanego „Przetańczyć całą noc!”. To niezwykłe widowisko przeniesie widzów w sam środek letniego wieczoru w Maastricht – miasta, które co roku w lipcu staje się sceną spektakularnych koncertów Rieu i jego słynnej Orkiestry Johanna Straussa. Plac Vrijthof zmienia się wtedy w olbrzymią salę balową, gdzie muzyka, taniec i emocje łączą się w jedno, tworząc niezapomniane chwile. Początek seansu o godz. 19.

Na ostatni tydzień wakacji pełen sportu i zabawy zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegóły tutaj

Sprawdź też, co na ostatni tydzień wakacji przygotowały Biblioteka Elbląska i Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!