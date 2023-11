W tym tygodniu portEl poleca: Andrzejki w wodzie, koncert EOK i Kaliber 44

Jest poniedziałek (20 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Marty Szulc „Suche oczy”. Wernisaż odbędzie się w czwartek (23 listopada) o godz. 18.

Już wkrótce Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozbłyśnie kolorowymi światłami i zagwarantuje świetną zabawę w towarzystwie DJ-a i rozmaitych atrakcji. To wszystko podczas Andrzejek w Wodzie, które odbędą się w piątek (24 listopada). W tym roku przygotowaliśmy nowość – wyścigi na deskach SUP. Start godz. 20.

Chcesz w ciekawy sposób zaaranżować wieczór z przyjaciółkami? Organizujesz wieczór panieński? Masz ochotę twórczo i niebanalnie spędzić czas? Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na inspirujące artystyczne warsztaty malarskie przy winie, przekąskach i muzyce. Piątek (24 listopada) godz. 20. Obowiązują zapisy.

Rotary Club Elbląg Centrum zaprasza na VII Charytatywny Rotariański Bal Andrzejkowy, który odbędzie się w sobotę (25 listopada) o godz. 19 w Sali Bankietowej Restauracji Nowa Holandia.

W sobotę w kolejną muzyczną podróż w listopadzie zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. Tym razem na południe Europy, a wieczór w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych umili m.in. muzyka włoskich kompozytorów. Początek koncertu o godz. 19.

A w Bibliotece Elbląskiej w sobotę czeka gratka dla fanów polskiego hip-hopu. O godz. 19.30 w sali U św. Ducha wystąpi legendarny Kaliber 44, który w tym roku świętuje 30-lecie istnienia.

Lions Club Elbląg Truso zaprasza na koncert dobroczynny Grażyny Łobaszewskiej z zespołem pt. "Czas nas uczy pogody" na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Koncert odbędzie się w niedzielę (26 listopada) w sali koncertowej ZPSM w Elblągu i rozpocznie się o godz. 17.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!