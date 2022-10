W tym tygodniu portEl poleca: Baltic Cup, Klub portElu i EOK

Jest poniedziałek (3 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Kolejnym gościem Biblioteki Elbląskiej w cyklu spotkań autorskich #czytElnia będzie Witold Szabłowski – dziennikarz i reportażysta, autor bestsellerowych książek „Jak nakarmić dyktatora” i „Rosja od kuchni. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem”, opowiadających historie za kuchennych drzwi dyktatorów i przywódców. Poniedziałek (3 października), o godz. 18 do sali „U św. Ducha”. Wstęp wolny.

Krzysztof Luks, elblążanin, prof. nauk ekonomicznych, były poseł i wiceminister transportu za czasów rządów Jerzego Buzka, współautor strategii rozwoju portu elbląskiego, będzie kolejnym gościem Klubu portElu w Światowidzie. Na spotkanie zapraszamy we wtorek (4 października) o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.

Do kina „Światowid” po wakacyjnej przerwie powraca popularny cykl spotkań z historią miasta i regionu „Elbląg na dużym ekranie”. Pierwszy seans poświęcony będzie naszemu miastu przed półwieczem, czyli w roku 1972. Spotkanie, które rozpocznie się w środę (5 października) o godz. 18 w dużej sali kina „Światowid”. Wstęp wolny.

Kilkuset tancerzy z kilkudziesięciu krajów Europy! Gorące rytmy latynoamerykańskie, a także elegancja i dostojność tańców standardowych. Gwiazdy światowych parkietów, pokazy specjalne i imprezy towarzyszące. Rozpoczynamy odliczanie do 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21, które odbędzie się w Elblągu w dniach 7- 9 października.

To już 15 lat, odkąd Elbląska Orkiestra Kameralna zadebiutowała na kulturalnej mapie Elbląga. Taki jubileusz warto uczcić i EOK uczyni to w ramach koncertu inaugurującego sezon artystyczny 2022/2023. Niedziela (9 października), godz. 18 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!