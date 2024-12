W tym tygodniu portEl poleca: Jarmark Bożonarodzeniowy, Lombard i zabawę na lodowisku

Właśnie zaczął się pierwszy tydzień grudnia. Kto czuje już świąteczny klimat? Zapewniamy, że mimo braku śniegu, dzięki propozycjom na spędzenie najbliższych dni, szybko poczujecie atmosferę Bożego Narodzenia.

Poniedziałek (2 grudnia)

Pierwszy grudniowy poniedziałek można zacząć artystycznie, a to dzięki inicjatywie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, które wspólnie realizują projekt „Grobla”, mający przedstawiać czas, jaki Czesław Miłosz spędziła na Żuławach. Od dziś do 6 grudnia będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach, wizytach studyjnych oraz edukacyjnych spacerach po miejscach ważnych dla noblisty oraz naszego regionu. Dziś o godz. 16 w czytelni Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbędzie się wieczór autorski „Miłosz na Żuławach”. Wstęp wolny.

Wtorek (3 grudnia)

Od poniedziałku w Światowidzie trwać będzie 4. Festiwal Filmów Familijnych. We wtorek o godz. 18 odbędzie się tam niezwykły pokaz „Czarnoksiężnika z Krainy Oz” z 1939 roku z Judy Garland w roli Dorotki. Film z napisami. Bilety można nabyć online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl, w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu lub w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą).

Formacji Lombard nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a już 3 grudnia o 19 zagra ona w elbląskiej Beczce! Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na ten koncert w specjalnym konkursie, więcej informacji tutaj.

Środa (4 grudnia)

Środowy seans z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, „Zamech – prawda i legendy” zostanie wyświetlony w „Światowidzie” dwukrotnie: o godz. 12 i o godz. 18. Gościem seansu będzie Daniel Lewandowski – znawca i popularyzator wiedzy o przemyśle Elbląga. Wstęp wolny.

„Światowid” zaprasza raz jeszcze. Tym razem uczniów szkół podstawowych na Festiwal Kreatywności Echo Regionu. Jest to już czwarta edycja festiwalu. W tym roku tematem przewodnim będzie kultura ludowa w nowoczesnym wydaniu. W sali widowiskowo-sportowej nie zabraknie takich atrakcji jak fotobudka, Google VR, Magic box, warsztaty rękodzielnicze (m.in. zdobienie pierniczków, toreb ekologicznych, tworzenie biżuterii, bombek), warsztaty edukacyjne, zabawy i gry (m.in. Szarady z kulturą, konkursy z nagrodami). Oprócz tego występy muzyczne i wiele więcej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy pod adresem e-mai: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie: 55 611 20 89. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. festiwal potrwa do 5 grudnia.

Czwartek (5 grudnia)

Czas wyciągnąć łyżwy z piwnicy, bo ruszają Łyżwiarskie Czwartki im. Heleny Pilejczyk, czyli cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych skierowany do dzieci 5-6 letnich i uczniów szkół podstawowych. Łyżwiarskie Czwartki to świetna okazja, aby wypromować tą dyscyplinę i miasto Elbląg, które słynie z tradycji łyżwiarstwa szybkiego. Najbliższe zmagania na łyżwach odbędą się już 5 grudnia na lodowisku „HELENA” o godz. 16 i skierowane są do najmłodszych dzieci 5-6 letnich oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kolejne 19 grudnia na torze „KALBAR” dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej klasy I – VIII oraz przedszkolaków. Cykliczne zawody potrwają aż do 13 marca 2025 r. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, w których będą rywalizować.

W czwartek rusza również wystawa prezentująca twórczość Anny i Jacka Albrechtów – artystycznej pary związanej z Malborkiem, której dokonania artystyczne od lat wzbogacają krajobraz kulturalny naszego regionu. Wernisaż wystawy malarskiej „Duet” odbędzie się 5 grudnia o godz. 18 w Galerii El. Wstęp wolny. Wystawa potrwa do 2 lutego 2025 r.

Tego samego dnia w Bibliotece Elbląskiej, również o godz. 18 odbędzie się koncert performance w wykonaniu Marka Gałązki pt. „Epitaph...45 Sted & Bruno”. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać w Centrum Obsługi Czytelnika biblioteki głównej od dn. 25 listopada.

Piątek (6 grudnia)

Tego dnia pamiętajcie o wypastowaniu butów i powieszeniu świątecznych skarpet, bo Mikołaj zjawi się z prezentami. My za to śpieszymy powiedzieć, jakie atrakcje czekają wtedy na elblążan.

Przede wszystkim, zaczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się tradycyjnym odpaleniem choinki o godz. 17, ale warto być już wcześniej, by na Bulwarze Zygmunta Augusta powitać Mikołaja w towarzystwie motomikołajów. Jarmark potrwa do niedzieli. Nie zabraknie występów artystycznych, świetlnych iluminacji oraz karuzeli.

Sobota (7 grudnia)

Pierwszą grudniową sobotę można zacząć aktywnie od tradycyjnego już Mikołajkowego Biegu na Sześć Łap, który rozpocznie się o godz. 11 w schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Limit zapisów na bieg to 40 osób. Mile widziane są elementy świąteczne, w stylu czapki mikołajowe. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 18.11.2024 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek 06.12.2024 do godz. 15:00 bądź w przypadku zapisania się na bieg 40 osób. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).

Od godz. 12 do 18 podczas 4. Festiwalu Filmów Familijnych odbędą się wyjątkowe pokazy kina sferycznego. W „Światowidzie” zaplanowano dwa pokazy filmów: „Zaczarowany globus” oraz „Na skrzydłach marzeń” w godzinach: 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15. Każdy seans w kinie sferycznym trwać będzie 35 minut.

Od godz. 12 do 15 Galeria El zaprasza na warsztaty dla dorosłych 15+ oraz warsztaty dla osób głuchych. które tłumaczone będą na polski język migowy. „Aleja Gwiazd” to warsztaty zainspirowane artystyczną twórczością Kajetana Sosnowskiego i Magdaleny Abakanowicz, podczas których wykonane zostaną oryginalne ozdoby świąteczne. Cena: 10 zł za osobę. Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931.

O godz. 16 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się koncert zespołu „Barwy Podwileńskie” organizowany przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Podczas koncertu zostaną wręczone też stypendia „Promocje”. Koncert ma połączyć publiczność z Polakami mieszkającymi na Litwie. Wstęp wolny.

Niedziela (8 grudnia)

Tego dnia Lodowisko Helena zamieni się w prawdziwie świąteczną krainę. Od godz. 16:30 do 18 trwać będą „Mikołajki na lodzie”. Czekają na Was gry, konkursy, dużo dobrej zabawy i oczywiście najlepsze świąteczne hity. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą świątecznych akcesoriów – mikołajkowe czapki, swetry, reniferowe rogi czy inne bożonarodzeniowe dodatki. Bilety wstępu kosztują 8 zł dla młodzieży i dzieci oraz 12 zł dla dorosłych. Jeśli nie macie swoich łyżew, nic nie szkodzi – na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, gdzie można je wynająć za 10 zł. A dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na lodzie, dostępne będą pingwinki, które pomogą im w poruszaniu się na łyżwach – zupełnie za darmo.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego tygodnia!