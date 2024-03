W tym tygodniu portEl poleca: Jarmark Wielkanocny, Festiwal Sztuki Słowa i warsztaty

Jest poniedziałek (11 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę (13 marca) o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z elblążanką Katarzyną Pedersen, która wydała swoją pierwszą książkę pt. „Gmaszysko”, thriller dziejący się w naszym mieście. To zaskakujący debiut, trzymający w napięciu do ostatnich stron. Musicie koniecznie przeczytać, ale bez względu na to czy jesteście przed czy po lekturze – zapraszamy na spotkanie!

Nożyczki, klej, czarno-białe wydruki fotografii i retro magazynów modowych oraz umiejętność znajdowania podobieństw w obrazkach pozornie ze sobą niepowiązanych. Ten zestaw narzędzi i umiejętności to prawie wszystko, co w środę o godz. 13 będzie nam potrzebne do stworzenia kolażu geometrycznego Randek ze Sztuką dla dorosłych 60+.

Bogusław Gromadzki, znany z niepowtarzalnego stylu i wyjątkowej wrażliwości, zaprezentuje swoje najnowsze dzieła w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy w środę o godz. 18 na wernisaż wystawy malarstwa artysty pt. „Notatki pędzlem zapisywane”. Wstęp wolny.

Trzeci weekend marca w Elblągu zapowiada się bardzo tanecznie i emocjonująco. W piątek (15 marca) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będą prezentowali się najmłodsi stażem uczestnicy zajęć tanecznych i gimnastycznych. Natomiast sobota będzie dobrą szansą na udział w ogólnopolskich zawodach tanecznych.

Już w ten weekend (15-17 marca) do Elbląga zawitają recytatorzy z całej Polski, by stanąć do walki na słowa. W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa: „...czy to jest kochanie?”.

W dniach 16-17 marca w godz. 11-17 na Starym Mieście, odbędzie się I Elbląski Jarmark Wielkanocny. Zapraszamy wystawców do uczestnictwa. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 marca.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w sobotę (16 marca) od godz. 10 na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”. Młodzi tancerze z całego kraju walczyć będą o punkty, które pozwolą im podwyższyć swoje kategorie taneczne.

Filia biblioteczna Cyberiada przy ul. Hetmańskiej zaprasza w sobotę o godz. 10:30 na warsztat „Zaprojektuj swoje dobre życie” z Darią Piskorz-Pronobis. Obowiązują zapisy.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych wraz z parafią p.w. św. Pawła Apostoła w Elblągu zapraszają na szczególne wydarzenie muzyczne, które odbędzie się w niedzielę (17 marca) o godz. 19 w kościele pw. Św. Pawła Apostoła przy ulicy Obrońców Pokoju.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!