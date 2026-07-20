W tym tygodniu portEl poleca: Jazzbląg i Salon Muzyczny

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W dniach 24-26 lipca odbędzie się XII Festiwal Jazzbląg. To wydarzenie poświęcone muzyce jazzowej i improwizowanej. XII Festiwal Jazzbląg to trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową w Elblągu i okolicach. W rolę kuratora wcielił się Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny. Program jest tutaj.

Jeżeli lubisz spacerować, to nie możesz przegapić cotygodniowych elbląskich „Sobót z przewodnikiem PTTK”. 25 lipca spacer „Nasza Bażantarnia”; prowadzą Jolanta Bulak, Jolanta Kałabun, zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni, godz. 10.

Stowarzyszenie Nieziemskie Centrum Twórcze oraz pracownia artystyczna TONIEZIEMIA zapraszają na kolejną edycję kiermaszu rękodzieła, podczas którego zabytkowe Kamieniczki Elbląskie ponownie wypełnią się wyjątkowymi pracami lokalnych twórców. 26 lipca w godzinach 10–18 będzie można odkryć autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje, obrazy, tekstylia, dekoracje, naturalne produkty i wiele innych unikatowych wyrobów

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w tym roku zaprasza na siedem spotkań w ramach Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia. 26 lipca o 17 scena przy stoliku, konkretnie „Mąż i żona” Aleksandra Fredry.

Zobacz też co na ten tydzień zaplanowały Biblioteka Elbląska i MOSiR.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!