W tym tygodniu portEl poleca: Kino Pod Chmurką i Wakacje z MOSiR-em

Jest poniedziałek (1 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Roksana Węgiel, Sławomir, Kwiat Jabłoni i Grzegorz Turnau wystąpią na deskach ostródzkiego amfiteatru w sobotę i niedzielę (6-7 sierpnia). Święto Ostródy rozpocznie się piątkową Polską Nocą Kabaretową. Poza występami artystycznymi program wydarzenia zapowiada się równie imponująco!

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, w piątek (5 sierpnia) na schodach przed SP 3 wystąpi ||ALA|MEDA|| . Start o godzinie 19.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę (6 sierpnia) seans filmu „Pewnego razu w Hollywood”, reż. Quentin Tarantino.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy sobotni (6 sierpnia) spacer wyruszy pod hasłem „Wewnętrzna Grobla Młyńska cz.2”. Przewodnikiem będzie : Karol Wyszyński. Zbiórka o godz. 10 przy Placu Konstytucji 1, przed budynkiem Sądu Okręgowego.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie" w niedzielę (7 sierpnia), gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty!

Jesteśmy już na półmetku Wakacji z MOSiR-em, jednak nie oznacza to końca wspólnej zabawy podczas imprez. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z propozycjami MOSiR-u na najbliższe dni. Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.

Miłego tygodnia!