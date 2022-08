W tym tygodniu portEl poleca: koncerty w przystani i dyskusję o latach 90.

Jest poniedziałek (8 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Elbląg. Miasto odnalezionych przeznaczeń żołnierzy Armii Krajowej” to tyłuł wystawy, której wernisaż odbędzie się środę (10 sierpnia), o godz. 12, przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Ekspozycja będzie prezentowana na placu przy katedrze pw. św. Mikołaja. Otwarciu będzie towarzyszyło stoisko edukacyjne IPN Oddział w Gdańsku.

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, w piątek (12 sierpnia) spotkanie autorskie z Anną Gacek "Ekstaza. Lata 90'. Początek” oraz koncert KiŻ w przystani Grupy Wodnej. Zaś w sobotę (13 sierpnia) koncerty Sneaky Jesus i Michał Jan & Immortal Onion również w przystani Grupy Wodnej.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy sobotni (13 sierpnia) spacer wyruszy pod hasłem „Od Depmeyera do Mytycha”. Przewodnikiem będzie Karol Wyszyński. Zbiórka o godz. 10 przed Katedrą pw. św. Mikołaja.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę (13 sierpnia) seans filmu „Czas mroku”, reż. Joe Wright.

W związku z tym, że najbliższy weekend potrwa trzy a nie dwa dni, w tym miejscu anonsujemy już poniedziałkową(15 sierpnia) imprezę pod znakiem wojska. Żołnierze przygotowują piknik dla mieszkańców na starówce, a na Wyspie Spichrzów odbędzie się „Wakacyjna Scena Dwójki”. Będzie to festiwal piosenki wojskowej państw NATO.

Przed nami kolejny tydzień atrakcji rekreacyjnych i sportowych, które odbywają się w ramach Wakacji z MOSiR-em. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi propozycjami na najbliższe dni, m.in. turniej siatkówki na Kalbarze, rowery wodne, spacer z leśnikiem czy gry rodzinne na orientację.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!