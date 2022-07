W tym tygodniu portEl poleca: Miasto.Gramy i zloty klasyków

Jest poniedziałek (25 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na wspólne świętowanie Dnia św. Anny we wtorek (26 lipca). Św. Anna była opiekunką chorych i cierpiących, patronowała małżeństwom, matkom, kobietom ciężarnym i położnicom, a także więziom rodzinnym, była też patronką „dobrej śmierci”.

W ostatni weekend lipca (29-31 lipca) do Pierzchał koło Braniewa zjadą się klasyki. Będzie to kolejna odsłona imprezy motoryzacyjnej dla całej rodziny, w malowniczym sąsiedztwie jeziora Pierzchalskiego.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy sobotni (30 lipca) spacer wyruszy pod hasłem „Tajemnice Elbląskiej Bażantarni”. Zbiórka o godz. 10 przy muszli koncertowe w Bażantarni.

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, w sobotę (30 lipca) na Górze Chrobrego wystąpi Rasm Almashan. Start o godzinie 19. Wstęp wolny.

W niedzielę (31 lipca), po raz trzeci klasyki zablokują restaurację McDonald's w Elblągu. Nie zabraknie motocykli, amerykańskich krążowników szos czy rasowych terenówek, kabrioletów oraz innych wszelakich wehikułów.

Miłego tygodnia!