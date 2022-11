W tym tygodniu portEl poleca: MotoMikołaje, wernisaże i koncert charytatywny

Jest poniedziałek (28 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Na pełnym morzu” to pełen humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji dramat Sławomira Mrożka. Głównymi bohaterami dramatu są trzej rozbitkowie – Mały, Gruby i Średni, dryfujący na tratwie na tytułowym pełnym morzu. Podczas dzisiejszej (28 listopada) Sceny przy Stoliku zobaczymy Krzysztofa Bartoszewicza, Dominika Blocha, Lesława Ostaszkiewicza, Jerzego Przewłockiego i Krzysztofa Żabkę.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo-Historyczne, Oddział w Elblągu zaprasza miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (29 listopada) o godz. 17.30.

Zapowiada się wyjątkowy wieczór – pełen doznań artystycznych. W ostatnią środę listopada w Galerii Nobilis odbędzie się wystawa audiovideo połączona z koncertami: ambient oraz muzyki elektronicznej oraz występem muzycznym na żywo – będącym dopełnieniem generowanych obrazów. Środa (30 listopada) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Start godz. 18:30. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę (30 listopada) o godz. 18 na wernisaż malarstwa Bogusława Gromadzkiego pt. „Opowieści raczej nierealne''. Wstęp wolny.

Lions Club „Elbląg” oraz Lions Club „Elbląg TRUSO” wraz z dyrekcją Elbląskiej Szkoły Muzycznej zapraszają na koncert, z którego całkowity dochód przekazany będzie na rzecz dzieci ze świetlic wiejskich w Kadynach, Pogrodziu, Łęczu i Suchaczu. Impreza rozpocznie się w piątek (2 grudnia) o godz. 19 i składać się będzie z dwóch części, przedzielonych krótka przerwą kawową. Bilety dostępne na stronie.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (3 grudnia) ruszy kolejny bieg, tym razem w halloweenowym wydaniu. Akcenty okolicznościowe mile widziane!

Tegoroczny Mikołajkowy Bieg na 6 Łap wystartuje w sobotę (3 grudnia) o godz. 11 ze schroniska OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Limit zapisów wynosi 40 osób. Zapisy kończą się szybko, dlatego nie warto czekać.

Raz w roku ściągają kombinezony i zakładają szaty mikołajów, skrzatów a nawet elfów i wyjeżdżają na motocyklach w teren, aby obdarować świątecznym upominkiem tych najgrzeczniejszych i najbardziej potrzebujących. Te ciche anioły od kilku lat próbują zanieść odrobinę radości za mury domów dziecka. W tym roku takim aniołem możesz być także Ty! Parada Motomikołajów wystartuje w niedzielę (4 grudnia) w samo południe.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!