W tym tygodniu portEl poleca: Music Masterclass, amerykański weekend, spotkanie z Pytlakowskim i komedię w Bażantarni

Jest poniedziałek (8 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Trwa Elbląg Music Masterclass, czyli mistrzowskie kursy dla uzdolnionych muzyków. Przed nami jeszcze dwa koncerty, otwarte dla publiczności. W czwartek czeka na wieczór jazzowy z Filip Wojciechowski Quartet, a w piątek – koncert finałowy, w którym wystąpią laureaci Konkursu Młodego Wirtuoza. Uczestników konkursu można również posłuchać podczas recitali w Ratuszu Staromiejskim od 7 do 10 lipca. Wszystkie szczegółowe informacje o Music Master Class znajdziecie tutaj.

Wtorek to dzień dla miłośników jazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza najmłodszych na kolejną edycję Hulaj-Nóżki na torze Kalbar. Początek imprezy o godz. 16, na każdego uczestnika czeka pamiątkowy medal i słodki upominek. Udział jest bezpłatny.

Biblioteka Elbląska zaprasza w czwartek ma godz. 18 na spotkanie z Piotrem Pytlakowskim, jednym z najwybitniejszych polskich reporterów. Autor przyjeżdża do Elbląga ze swoją najnowszą książką „Strefa niepamięci”, w której portretuje polską społeczność ściany wschodniej. Wstęp wolny.

Także w czwartek (11 lipca) na kolejny wernisaż zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Na emporze będziemy mogli zobaczyć prace z różnych okresów twórczości Zbigniewa Gostomskiego pod zbiorowym tytułem „Forrna przestrzenna”. Dodajmy, że był on jednym z uczestników I Biennale Form Przestrzennych w 1965 r. Początek wernisażu o godz. 18, wstęp wolny.

11 lipca minie również pod znakiem sportu. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza na zawody pływackie dla dzieci w wieku 6-15 lat. Udział jest bezpłatny, na każdego uczestnika czeka pamiątkowy medal i słodki upominek. Początek zawodów o godz. 10, zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do środy, a szczegóły tutaj

Przed nami Amerykański Weekend, organizowany na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Od piątku do niedzieli na uczestników czekają m.in. wystaw amerykańskich aut, przejażdżki kabrioletami, koncerty, turniej koszykówki ulicznej, mistrzostwa w siłowaniu na rękę i wiele innych atrakcji. Więcej szczegółów tutaj

W sobotę zapraszamy na kolejną edycję spacerów z przewodnikiem, organizowaną przez elbląski oddział PTTK. Tym razem nietypowy, bo śladem trasy tramwajowej nr 3. Zbiórka o godz. 10 na placu Słowiańskim.

Na rodzinną rywalizację w mini olimpiadzie w sobotę zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Początek zawodów na dużej polanie w Bażantarni o godz. 10, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Na muzyczną ucztę do Tolkmicka zaprasza Centrum Spotkań Europejskich Światowid. O godz. 19 w kościele św. Jakuba Apostoła wystąpi olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua. Wstęp wolny.

Weekend warto zakończyć udziałem w kolejnym niedzielnym spotkaniu Letniego Salonu Muzycznego w muszli koncertowej w Bażantarni. Tym razem aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka: Marta Masłowska i Marcin Tomasik zaprezentują w formie „sceny przy stoliku” tekst komedii „Boże mój!” Anat Gov. Początek tradycyjnie o godz. 17.

Zapraszamy też do udziału w zajęciach wakacyjnych, które dla mieszkańców przygotowały Biblioteka Elbląska,Centrum Sztuki Galeria EL, Muzeum Archelogiczno-Historyczne i Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Szczegóły w naszym dziale Imprezy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.