W tym tygodniu portEl poleca: obchody Święta Niepodległości dla dzieci i dorosłych

Jest poniedziałek (8 listopada), a my powracamy z serią portEl poleca, w której zestawiamy wszystkie najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Wydarzenia tego tygodnia zdecydowanie zdominują te związane z obchodami Święta Niepodległości. Jeszcze w przeddzień 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, czyli 10 listopada w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbędzie się koncert „Elbląg dla Niepodległej”, w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Lala Czaplicka & Orkiestra Adria. Podczas koncertu wykonane zostaną melodie z okresu 20-lecia międzywojennego. Wstęp na koncert wolny.

11 listopada wspólne świętowanie rozpocznie zaś Msza święta w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie w katedrze pw. Św. Mikołaja, po niej przy ul. Rycerskiej odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Twórców Niepodległości. Po odsłonięciu pomnika, na placu przy Katedrze rozpocznie się festyn dla mieszkańców miasta, podczas którego nie zabraknie występów artystycznych oraz poczęstunku w formie wojskowej grochówki.

Obchody święta na sportowo cieszą się w tym roku ogromną popularnością. Ponad 800 osób znajduje się na liście chętnych do udziału w VII Elbląskim Biegu Niepodległości. Bez wątpienia będzie to jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Zapowiada się prawdziwie biegowy czwartek w Elblągu i to nie tylko dla startujących. Mimo że zapisy są już zakończone, organizatorzy na trasę biegu gorąco zapraszają również kibiców, by swoją obecnością wsparli zawodników.

VII edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości to impreza, która do aktywności i rywalizacji zachęca nie tylko dorosłych. Dzięki Małemu Biegowi Niepodległości każde dziecko może poczuć wyjątkową atmosferę prawdziwych zmagań i rozpocząć swoją przygodę ze sportem. Dzieci pobiegną ulicami: Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Obowiązywać będzie 7 kategorii wiekowych: 0-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 oraz 13-14 lat.

Dodatkową opcją na sportowe obchody czwartkowego święta będzie III Pływacka Sztafeta Niepodległości. Uczestnicy wyścigu będą mieli do pokonania różne dystanse w zależności od umiejętności. Do wyboru będą: 25/50 m (możliwość płynięcia z rodzicem lub z przyborem – deską, makaronem), 100 m (4 długości basenu) – możliwość płynięcia różnymi stylami oraz no limit – pływanie ciągiem w trakcie trwania imprezy. W sztafecie może wziąć udział każdy, kto utrzymuje się na wodzie i da radę przepłynąć min. 25m (jedną długość basenu). Udział w sztafecie jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

