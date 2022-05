W tym tygodniu portEl poleca: piknik familijny i Festiwal Kultury Ukraińskiej

Jest poniedziałek (16 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida zapraszają na promocję najnowszej płyty Roberta Fursa zatytułowanej „In Tango”. W trakcie wieczoru promocyjnego artysta zaprezentuje kilka utworów ze swojej najnowszej płyty a gościnnie towarzyszyć mu będzie Mariana Myslitska – skrzypaczka. Koncert rozpocznie się dziś (16 maja) o godz. 18.00 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej ul. Św. Ducha.

W środę (18 maja), o godz. 17:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na promocję XXXI tomu Rocznika Elbląskiego. Podczas spotkania laudację wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, z referatem „Rabunki kościołów w rejencji gdańskiej w I połowie XIX wieku” wystąpi dr Radosław Kubus. Wstęp wolny.

W piątek (20 maja) w Domu Pod Cisem odbędzie się piknik familijny pt. „Sąsiad, też rodzina”. Wydarzenie kierowane jest do mieszkańców Zawodzia oraz dzieci z przedszkola nr 5 i uczniów ze szkoły podstawowej nr 8. Ponadto, wraz z wydarzeniem startuje akcja „Szafa z roślinami”, podczas której będzie można adoptować, wymienić lub oddać niechciane rośliny domowe.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elbląg funkcjonuje pracownia zajmująca się cyfryzacją kulturowego dziedzictwa regionu. W piątek (20 maja) udostępniona tam zostanie multimedialna sala, w której będzie można obejrzeć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych. Pierwsza wystawa związana jest z tematyką powojennych mieszkańców miasta. Wstęp na cyfrowy weekend jest wolny.

Od 20 do 22 maja Kino Światowid zaprasza na weekendową odsłonę Millennium Docs Against Gravity. Przed nami trzy dni pełne filmowych wrażeń prosto z jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Bogaty program obfitujący w najlepsze projekcje gwarantuje niesamowite doznania artystyczne!

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią na deski elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka powraca wyjątkowe wydarzenie – Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. Od 21 do 22 maja w teatrze wystąpią dzieci i młodzież uczący się języka ukraińskiego w punktach nauczania a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza w dniach 21-22 maja na Festiwal Folkloru „Bursztynowe korale”. Wezmą w nim udział zespoły folklorystyczne z Polski. Już dziś wiemy, że Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem świadczy o tym liczba otrzymanych przez nas zgłoszeń.

W sobotę (21 maja) Żuławski Park Historyczny zaprasza na kolejną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów. Tym razem tematem przewodnim święta muzeum będą „Mleczne Żuławy".

W Kinie Światowid wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Do końca sezonu pozostały tylko dwie opery i to w premierowym wydaniu. Najbliższy spektakl „Łucja z Lammermooru” w sobotę (21 maja) o 18:55.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na kolejne weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów, które odbędą się w sobotę (21 maja), w godzinach 10:00-11:30. Tematem przewodnim będzie "Dzień kosmosu".

Po pierwsze, Piotr Baron – wirtuoz saksofonu i jeden z liderów polskiej sceny jazzowej. Po drugie, Łukasz Żyta - mistrz jazzu i perkusji, gość festiwali muzycznych od Berlina po Pekin. Po trzecie, Marek Wroniszewski - znający batutę, jak własną kieszeń, wicedyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Do tego Elbląska Orkiestra Kameralna, a w repertuarze suity Krzysztofa Herdzina i Eddiego Sautera – jazzowa mieszanka z piorunującą siłą rażenia. Niedziela (22 maja) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!

Przypominamy również, że ruszyła nowa wersja serwisu NaWynos. Na Facebookowym profilu mamy do wygrania kupon do przejedzenia właśnie w NaWynos dla każdej osoby, która zauważy jakikolwiek błąd w funkcjonowaniu naszej nowej platformy. Smacznego poszukiwania!