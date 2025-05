W tym tygodniu portEl poleca: pikniki dla dzieci i koncert organowy

fot. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Poniedziałek (26 maja) Z okazji dnia mamy Kino Światowid przygotowało ofertę specjalną, w szczególności dedykowaną wszystkich mamom. W ofercie między innymi przedpremierowy seans oraz konkurs „Happy seats”. Zapraszamy 26 maja o godzinie 18:30 na film „Cudowne życie” Wtorek (27 maja) Biblioteka Publiczna w Pasłęku stanie się miejscem, gdzie przeszłość spotka się z twórczością. W ramach cyklu „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!" odbędzie się tam czwarte z serii spotkań poświęconych dziedzictwu regionu, cyfrowej archiwizacji oraz artystycznemu podejściu do historii. Początek godz. 15. Biblioteka Elbląska o godz. 16.30 zaprasza do sali "U św. Ducha" na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i rozmowę o książce „13 pięter” Filipa Springera.



. Czwartek (28 maja) O godz. 17 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się koncert literacko-muzyczny „Cała Polska czyta i śpiewa dzieciom”. Obowiązują zapisy. Więcej informacji w linku. Piątek (30 maja) W piątek, 30 maja o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie autorskie z Małgorzatą Gołotą, dziennikarką prasową i telewizyjną, lektorką i głosem wielu audiobooków, autorką książki „Żyletkę zawsze noszę przy sobie” o depresji dzieci i młodzieży. Wstęp wolny. O godz. 18 w Elblągu (lokal przy ul. Hetmańskiej 11/10) odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Impro Live Session. To spotkanie z muzyką improwizowaną na żywo, tym razem w specjalnej scenerii. Sobota (31 maja) Na festyn z okazji Dnia Dziecka zaprasza Tolkmicko. Od godziny 12 dostępny będzie wielki park dmuchańców, w którym każde dziecko, bez żadnych opłat, będzie mogło rozładować nadmiar energii. Nie zabraknie także innych atrakcji, takich jak kolorowe tatuaże, fantazyjne warkoczyki, malowanie twarzy oraz słodkie przekąski, które umilą czas najmłodszym uczestnikom. Niedziela (1 czerwca) W godzinach 11 do 15 na boisku przy ulicy Moniuszki odbędzie się Dzień Dziecka z Olimpią Elbląg. W ramach atrakcji przewidziano strefę animacji i dmuchańców, sportowe zabawy z nagrodami i darmowy poczęstunek. O godz. 15.30 w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej odbędzie się koncert w ramach III Elbląskiego Festiwalu Organowego. Wstęp wolny. Wystąpi Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego, na organach zagra Krzysztof Urbaniak. W niedzielę zaplanowany jest też miejski Dzień Dziecka - szczegóły imprezy jeszcze nie są znane. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

oprac. daw