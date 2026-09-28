W tym tygodniu portEl poleca: premierę w teatrze, wernisaż w Galerii EL i spotkania w bibliotece

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

środa (30 września)

O godz. 18 CSE Światowid zaprasza na wernisaż wystawy Aleksandry Ujazdowskiej-Bałdowskiej pn. „Dualizm formy”. Jej twórczość koncentruje się na poszukiwaniu sposobów przedstawiania emocji za pomocą form i motywów, które mogą prowadzić odbiorcę do nieoczywistych interpretacji. Więcej informacji w linku.

czwartek (1 października)

Biblioteka Elbląska o godz. 18 zaprasza na spotkanie z Ewą Stusińską – literaturoznawczynią, badaczką pornografii i seksualności oraz autorką książki „Deus sex machina. Czy roboty nas pokochają?”. Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

Również o godz. 18 rozpocznie się kolejny wernisaż w Centrum Sztuki Galeria EL. Tym razem swoje prace pod wspólnym tytułem Silent Światło zaprezentują Grażyna Smalej i Małgorzata Lebda. Więcej informacji tutaj.

piątek (2 października)

Kolejna premiera w elbląskim teatrze. Klasyka światowego dramatu – „Trzy siostry” Czechowa otworzą sezon artystyczny 2026/27 u Sewruka. Akcja dramatu skupia się wokół rodzeństwa - sióstr Olgi, Maszy, Ireny oraz ich brata Andrzeja. Wychowani w stolicy, nie potrafią odnaleźć się w dusznej atmosferze prowincjonalnego miasteczka. Ich tęsknota za prawdziwym życiem staje się symbolem paraliżu woli. Początek przedstawienia o godz. 19 na Dużej Scenie.

sobota (3 października)

W Elblągu odbędzie się Październikowy Bieg na 6 Łap, który organizuje OTOZ Animals. Start o godz. 11. Więcej informacji o wydarzeniu w tym linku.

W Krynicy Morskiej rozpocznie się XVI Ptasi Piknik. To wydarzenie dla wszystkich miłośników ptaków, przyrody, lasu oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 3–4 października, w godzinach 9.00–16.00, przy dawnej leśniczówce Krynica Morska, położonej w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami. Więcej informacji w tym linku.

Biblioteka Elbląska o godz. 12 zaprasza dzieci w wieku 7+ do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej 1 na spotkanie autorskie z Anną Włodarkiewicz wokół serii książek „Szkoła Astromagów”, pełnej magii i przygód opowieści o grupie młodych uczniów, których codzienność wypełniają tajemnice i gwiazdy. Obowiązują zapisy.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!