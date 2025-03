W tym tygodniu portEl poleca: Rocznik Elbląski i zawody Ninja

graf. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

10 marca O godzinie 17 w Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy ceramiki i malarstwa "Z potrzeby tworzenia". Swoje prace zaprezentują Ewa Bednarska- Siwilewicz, Katarzyna Gliniecka i Arleta Skowronek. Wstęp wolny. 11 marca W samo południe dorosłych kinomanów zaprasza kino Światowid. W „Kinie dla Dorosłych” będzie można zobaczyć film "Przepiękne". Również o godzinie 12 w budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się finisaż wystaw Złoto wikingów. Skarby a polityka od 1800 r.” oraz „Srebro wikingów. Skarb monet z Truso”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie oprowadzanie kuratorskie dr. Jakuba Jagodzińskiego. 12 marca Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprasza na warsztaty poświęcone kiszonkom. Spotkanie odbędzie się w ramach Klubu Aktywnego Seniora w godzinach 10 - 12, w pracowni tkackiej. Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 55 611 20 59 lub wysyłając e-mail na adres: Dagmara-nowicka@swiatowid.elblag.pl O godzinie 12 i 18 w kinie Światowid będzie można zobaczyć film dokumentalny „Muzeum Prado. Kolekcja cudów”. Po południu, o godzinie 18. w CSE Światowid odbędzie się wernisaż wystawy fotografii „Dwa brzegi, jeden błękit”. Jest to polsko-szwedzki projekt, który zadebiutował w 2024 roku wystawą inauguracyjną w Baskemölla (Szwecja). Autorami prac są: akwarelistka i fotografka Frida Lorén oraz grafik-fotograf Krzysztof Cywiński. To projekt, który łączy mieszkańców dwóch stron Bałtyku. Celem było uchwycenie piękna morza w obiektywach aparatów. 13 marca W czwartek w Bibliotece Elbląskiej gratka dla miłośników historii naszego miasta. Na światło dzienne wyszedł XXXIII numer Rocznika Elbląskiego. Jego promocja odbędzie się w w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej o godzinie 17. 14 marca Od 14 do1 6 marca w Hali Sportowo – Widowiskowej odbędą się zawody Ninja. W piątek, 14 marca - Turniej Międzyszkolny NINJA Elbląg. W sobotę – Mistrzostwa Polski Ninja, a w niedzielę - Open NINJA TRACK czyli otwarty trening dla mieszkańców Elbląga. o idealna okazja, by spróbować swoich sił na torze przeszkód, który wyzwala maksimum adrenaliny i determinacji.

red.