W tym tygodniu portEl poleca: spotkania o Olimpii, Krynicy, podróżach i sporo sportu

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców na spotkanie z Michałem Szulimem, dziennikarzem, blogerem i podróżnikiem. Odbędzie się we wtorek, 3 lutego o godz. 15.30 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (ul. Lotnicza 2, sala nr 9, parter). Wstęp wolny.

Krynica Morska – perła Mierzei Wiślanej, luksusowy kurort dawnych Elblążan i wspomnienie wczasów FWP oraz morskich i słonecznych kąpieli – na takie atrakcje zapraszamy w środę, 4 lutego, do kina Światowid na kolejny seans realizowanego od 2006 r. cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Początek o godz. 18, wstęp wolny

Czwartek, 5 lutego, to czas na trzecie w tym sezonie łyżwiarskie zawody dla dzieci i młodzieży, które odbędą się na Torze Kalbar przy ul. Agrykola. Początek o godz. 16 (zapisy od godz. 15.30), udział jest bezpłatny. Na każdego uczestnika czeka medal.

Po emocjach na torze warto wybrać się do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Św. Ducha gdzie w czwartek o godz. 17 odbędzie się spotkanie z Lechem Strembskim i Jakubem Czyżakiem, autorami książki „Jestem z Olimpii”. To nie tylko wieczór wspomnień o piłce, ale też szansa, by poznać kulisy klubu, posłuchać anegdot i zobaczyć wystawę z okazji 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg. Wstęp wolny.

W sobotę, 7 lutego, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbędą się warsztaty dla dzieci pod hasłem „Dookoła świata”. To zaproszenie do spojrzenia na rzeczywistość oczami dawnych kartografów i odkrywców. Podczas warsztatów wspólnie wyruszymy w niezwykłą wyprawę przez kontynenty, poznamy dalekie kraje, ciekawostki z różnych stron świata i dowiemy się, jak czytać globus. Warsztaty potrwają od godz. 10 do 12, wstęp 5 zł. Zapisy przyjmowane pod nr tel. 55 232 72 73 wew. 24.

Na oprowadzania kuratorskie po wystawie „BONA FIDE” i „Kultura spalonego horyzontu” zaprasza Galeria EL. Początek w sobotę, 7 lutego o godz. 12. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

W weekend Elbląg stanie się stolicą polskiej siatkówki kobiet. W hali przy Alei Grunwaldzkiej odbędzie Tauron Puchar Polski, w którym będą rywalizowały cztery najlepsze drużyny tych rozgrywek. Tytułu broni KS DevelopRes Rzeszów z pochodzącą z Elbląga libero – Aleksandrą Szczygłowską. Półfinałowe spotkania odbędą się w sobotę o godz. 14.45 i 18 , finał – w niedzielę o godz. 14.45.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!