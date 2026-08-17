W tym tygodniu portEl poleca: Święto Chleba i spotkanie autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Od 19 do 23 sierpnia Stare Miasto stanie się przestrzenią jubileuszowej, XX edycji Elbląskiego Święta Chleba. Przez pięć dni mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z bogatego programu, który połączy regionalne smaki, rzemiosło, muzykę, sport oraz wyjątkowe widowiska plenerowe. Zobacz program.

Jedną z akcji organizowanych podczas święta jest m. in. Elbląska Moto Kropla (23 sierpnia, rejestracja 9-15), podczas której będzie można oddać krew.

20 sierpnia o godz. 18 odbędzie się w Kamieniczkach Elbląskich spotkanie autorskie z Ewą Danelą Burdon, rodowitą elblążanką i autorką książki pt. „Stąd i stamtąd”.

W tym roku nasze piękne miasto obchodzi jedyne w swoim rodzaju, 780. urodziny nadania praw miejskich! Z tej okazji Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” zaprasza wszystkich Elblążan i turystów do wspólnej, pamiątkowej fotografii. W końcu coś wyjątkowego musi pozostać po naszych urodzinach, prawda? Nasze wspólne zdjęcie będzie zrobione w piątek (21 sierpnia) o godz. 18:30 na placu przed katedrą św. Mikołaja. Bądźcie punktualni i zabierzcie ze sobą dobre humory!

23 sierpnia w godz. 10-14 odbędzie się kolejne Śniadanie na trawie w Galerii EL. Więcej na plakacie w tym materiale.

Zobacz, co na ten tydzień wakacji przygotowała Biblioteka Elbląska oraz co ma w planach MOSiR.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!