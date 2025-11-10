W tym tygodniu portEl poleca: Święto Niepodległości, pomoc schronisku, warsztaty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

11 listopada to oczywiście najbardziej wypełniony wydarzeniami dzień tygodnia. Co się będzie działo? W linkowanych materiałach informacje o uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, a także o Biegu Niepodległości oraz Pływackiej Sztafecie Niepodległości.

Również 11 listopada - o godz. 17.30 - wielka siatkówka zagości ponownie w Elblągu. Barkom Każany Lwów podejmie PGE PROJEKT Warszawa, w szeregach którego można będzie zobaczyć m.in reprezentantów Polski: Jakuba Kochanowskiego, Jana Firleja czy Bartosza Bednorza.

12 listopada, o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z pisarką Zuzanną Gajewską, której najnowsza książka pt. „Autobusy pełne pustych miejsc” będzie miała swoją premierę zaledwie tydzień przed spotkaniem w Elblągu.

13 i 14 listopada w godzinach od 14 do 18 na Placu Jagiellończyka w Elblągu odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, prowadzonego przez OTOZ Animals.

14 listopada o godz. 18 w filii bibliotecznej Kostka odbędzie się spotkanie z Anną Dziewit-Meller – pisarką, dziennikarką, wydawczynią, autorką bestsellerowych książek, w których z uwagą i empatią przygląda się historii kobiet, relacjom rodzinnym, tożsamości i pamięci zbiorowej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie jej najnowsza powieści – „Juno” – opowiadająca o rodzinie, ambicjach i winie, której nie sposób uniknąć.

14 i 15 listopada to okazja do uczestnictwa w ciekawych warsztatach. Czy dawne ryciny, szkielety i robaki z bibliotecznych zbiorów mogą zatańczyć w rytm muzyki? Tak i to z Twoim udziałem, na warsztatach animacji poklatkowej, które już niedługo w Bibliotece Elbląskiej poprowadzi Anna Mrożek ze Studia Effata Anima. Do wyboru dwie grupy. Obowiązują zapisy.

16 listopada o godzinie 11, w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się ogólnopolskie wydarzenie sportowo-edukacyjne „Szyjemy sport na miarę". To camp dla rodziców i dzieci w wieku 10–14 lat, promujący wspólne spędzanie czasu i aktywny styl życia.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!