W tym tygodniu portEl poleca: Wielkanoc, Śniadanie dla Samotnych i warsztaty

Jest poniedziałek (25 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

„Spróbujmy jeszcze raz” to tytuł, który zakończy tegoroczny sezon teatralny „Sceny przy stoliku”, na który zapraszają jeszcze dziś (25 marca) o godz. 18. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Jak na finał przystało, będzie to interesujący tekst Murray’a Schisgala (tłumaczenie – Bożena Sławińska) w interpretacji aktorów elbląskiej sceny – Kariny Węgiełek i Mikołaja Ostrowskiego.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach twórczych nawiązujących do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbędą się jeszcze we wtorek, środę i czwartek, po uprzedniej rezerwacji.

Rodziców planujących wraz ze swoimi pociechami aktywności – zapraszamy na spotkania do Biblioteki Elbląskiej. Będzie mnóstwo książkowych opowieści, gry, zabawy i zajęcia plastyczne. W czwartek (28 marca) o godz. 10:30, Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Stacyjka”: spotkanie dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90).

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom. Najbliższa edycja jest specjalna, bo wielkanocna.

777 CREW - pod taką nazwą zrzesza się grupa osób, która poświęca wolny czas, aby być dla innych, a ponieważ Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, więc postanowili działać. W nadchodzące Święta (31 marca) o godz. 10 organizują pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. Wolontariusze mile widziani!

