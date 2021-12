W tym tygodniu portEl poleca: wigilię przy stoliku, wystawę w muzeum i minimaraton

Jest poniedziałek (20 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wigilia zbliża się dużymi krokami a przed nami ostatnie w tym roku spotkanie z aktorami przy stoliku. "Wigilia przy stoliku" już dziś (20 grudnia) o 18:00. Mimo, że tytuł sugerowałby chwilę zadumy przy choince, sztuka Daniela Kehlmanna jest pełnym napięcia dwuosobowym thrillerem politycznym na temat terroryzmu i państwa nadzoru, skłaniająca widza do zajęcia stanowiska. Szalenie aktualny tekst, który dzieje się na scenie w czasie rzeczywistym. Na scenie Irena Adamiak i Dominik Bloch, wstęp: 5 zł.

Zbliża się okazja, by świętować najbardziej oczekiwany filmowy powrót tego roku. Z okazji premiery nowej części filmu "Matrix" Multikino przygotowało specjalną niespodziankę. W ramach Minimaratonu Matrix wyświetlone zostaną dwa tytuły: "Matrix Zmartwychwstania” oraz pierwsza część kultowej serii - "Matrix” z 1999 roku. Niepowtarzalna szansa, by zobaczyć na dużym ekranie przygody Neo i Trinity z kultowej serii sci-fi już w środę (22 grudnia) o 19:00 w Multikinie w ramach Maratonu Matrix.

Od zeszłego czwartku (16 grudnia), w elbląskim muzeum można oglądać wystawę „Citius Altius Fortius – Szybciej Wyżej Mocniej. Odznaczenia sportowe ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia odstąpiono tym razem od organizacji tradycyjnego wernisażu, bezpośrednio udostępniając ekspozycję do zwiedzania. Na wystawie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany album z 1915 roku, dokumentujący aktywność dawnego elbląskiego klubu wioślarskiego. Obiekt został pozyskany do zbiorów Muzeum w 2020 roku dzięki inicjatywie administratorów facebookowej grupy Zdjęcia Elbląga.

Przypominamy również, że trwa sezon na Torze Kalbar. W okresie zimowym miejsce to zmienia swoją specyfikę i staje się największym otwartym lodowiskiem w mieście. Jest to bezpieczna przestrzeń dla każdego fana łyżew. Dzieci mogą bowiem skorzystać z zewnętrznego, wolniejszego toru, na którym obowiązywać będzie spokojna jazda, idealna do nauki tej dyscypliny. Ci, którzy są bardziej doświadczeni i szybciej jeżdżą na łyżwach, pojadą na torze wewnętrznym.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!