W tym tygodniu portEl poleca: wystawy, Noc Muzeów, kiermasz książek, koncerty i Bieg Nadziei

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń. Najbardziej atrakcyjnie przedstawia się weekend.

Wtorek, 12 maja

To spotkanie odsłoni kolejną kartę historii Kanału Elbląskiego. 12 maja w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej uczestnicy zobaczą przedpremierowy film, wezmą udział w dyskusji i poznają najnowsze ustalenia dotyczące turbiny pochylni Całuny. Wydarzenie odbywa się w jubileuszowym roku 75-lecia WMBP w Elblągu oraz w czasie Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmi: „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

Środa, 13 maja

Filia biblioteczna Słoneczna zaprasza w środę, 13 maja, o godz. 18 na spotkanie z Przemysławem Borkowskim, który z powodzeniem łączy dwa światy: jest zarówno członkiem Kabaret Moralnego Niepokoju, jak i cenionym autorem powieści kryminalnych i thrillerów grozy. Rozmowa, którą poprowadzi Kamila Efenberg dotyczyć będzie ostatniej książki „Nie bierz nic z takich miejsc”. Wstęp wolny.

Na kolejną wystawę zaprasza w środę Centrum Spotkań Europejskich Światowid. O godz. 18 swoje prace pod wspólnym tytułem "Przeczekać ten moment" zaprezentuje Aniela Kucińska, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wstęp wolny.

Swoje 60-lecie świętuje w tym roku Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Z tej okazji planuje wiele różnorodnych wydarzeń, najbliższe już w środę, 13 maja o godz. 17.30 w Kamieniczkach Elbląskich (u. św. Ducha 3-4), gdzie odbędzie się wernisaż prac artystów-plastyków związanych z ETK. Wstęp wolny.

Czwartek, 14 maja

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na wernisaż Elblążanina Marka Wawryna pt. „Ćwiczenia z wyobraźni i cierpliwości”, połączony ze spotkaniem z autorem. Początek o godz. 16, wstęp wolny. To wyjątkowa propozycja dla wszystkich zainteresowanych sztuką i twórczością artysty.

Piątek-niedziela, 15-17 maja

Od 15 do 17 maja w Kinie Światowid odbędą się wyjątkowe pokazy w ramach Weekendu z Millennium Docs Against Gravity - jednego z największych i najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Szczegółowy program jest dostępny tutaj.

Sobota-niedziela, 16-17 maja

W sobotę i niedzielę Biblioteka Elbląska organizuje kiermasz książek wycofanych z obiegu. To wydarzenia za każdym razem przyciąga tłumy, nie inaczej powinno być w ten weekend. Cena książki to 3 zł. Więcej szczegółów tutaj.

Sobota, 16 maja

O godz. 18 w budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprezentuje najnowsze podarowane i kupione eksponaty, które wzbogaciły elbląskie zbiory. To jedna z atrakcji Nocy Muzeów, szczegółowy program znajdziecie tutaj. Wstęp na wszystkie atrakcje, a także w wybranych godzinach na wieżę widokową Katedry św. Mikołaja - bezpłatny!

W Klubie Muzycznym Mjazzga odbędzie się koncert trzech zespołów metalowych. Anhedon - Groove, Raven Feast i Szaruga. Młodzież do 18. roku życia wstęp gratis, bilety dla starszych - 30 (online) lub 50 zł (w klubie w dni wydarzenia). Początek koncertów o godz. 20.

Niedziela, 17 maja

Dzień dobrze zacząć od pikniku rodzinnego, jaki organizuje wraz z partnerami Hospicjum Elbląskie im. Aleksandry Gabrysiak. Główną częścią imprezy będzie VII Bieg i Marsz Nadziei (pakietów startowych już nie ma), w którym weźmie udział aż 400 osób. Zapraszamy rodziny do kibicowania i wsparcia idei hospicyjnej. Początek pikniku o godz. 10 (biegi ruszają o 11) na dużej polanie w Bażantarni.

W kościele św. Wojciecha (ul. Podgórna) w niedzielę odbędzie się koncert inaugurujący IV Elbląski Festiwal Organowy, w którym wystąpi Paweł Seligman – organista, pianista, kameralista i pedagog. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!