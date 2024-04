Andrzej Śliwka: Przenoszę centrum swojego życia do Elbląga

- Ostatnie cztery lata spędziłem w Warszawie ze względu na funkcję którą pełniłem, byłem wiceministrem aktywów państwowych i to był centralny ośrodek mojego życia. Teraz przenoszę to życie z powrotem do Elbląga, mogę powiedzieć że jestem rozdarty na kilka miejscowości. Jestem w trakcie zakupu nieruchomości w Elblągu i przenoszę centrum swojego życia tutaj – mówi w rozmowie z portEl.pl Andrzej Śliwka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Elbląga. Zobacz materiał wideo.

Cały wywiad (bez cięć montażowych) można obejrzeć na naszym YouTube, klikając w okienko przy artykule. Poniżej wypisaliśmy niektóre z wypowiedzi Andrzeja Śliwki, który kandyduje na prezydenta miasta z komitetu Prawo i Sprawiedliwość.

O tym, czy mieszka w Elblągu

To jest pytanie, które ciągle się powtarza w moich social mediach i już na nie odpowiadałem. Ostatnie cztery lata spędziłem w Warszawie ze względu na funkcję którą pełniłem, byłem wiceministrem aktywów państwowych i to był centralny ośrodek mojego życia. Teraz przenoszę to życie z powrotem do Elbląga, mogę powiedzieć że jestem rozdarty na kilka miejscowości. Jestem w trakcie zakupu nieruchomości w Elblągu i przenoszę centrum swojego życia tutaj. Bardzo chciałbym szybciej to przenieść, ale mam dwójkę małych dzieci, są pewne kwestie które wymagają poprawienia. W tym momencie miejsca stałego meldunku nie mam w Elblągu. Jak zakupię tę nieruchomość, to mam nadzieję, że uda mi się szybciej niż dłużej. (Czyli w Elblągu nie będzie Pan mógł głosować w tych wyborach – dopytaliśmy). W Elblągu nie będę mógł.

Jestem przekonany, że mam wystarczające doświadczenie - mówi Andrzej Śliwka (fot. kadr z materiału filmowego)

O braku doświadczenia w pracy w samorządzie

Mam inne doświadczenie - w administracji rządowej i współpracowałem bardzo blisko z samorządami. Byłem wiceministrem w jednym z ważniejszym resortów gospodarczych w Polsce. Spektrum działalności miał bardzo szerokie, od kwestii związanej z energetyką po uzbrojenia, po finanse. Jestem przekonany, że mam wystarczające doświadczenie. Patrząc na to, jak obecnie funkcjonuje samorząd i zarządzał nim włodarz, które miał bardzo duże doświadczenie w samorządzie, to pokazuje, że nie chodzi o to, kto ma jakie doświadczenie w samorządzie, tylko jaką miał ścieżkę, jakie miał pomysły i że jest wiarygodny.

O pieniądzach, które – jak wcześniej obiecywał Andrzej Śliwka - miały trafić do Elbląga z rządowych funduszy. Żadne jeszcze nie wpłynęły.

Miasto nie podjęłoby przecież takich inwestycji, jak modernizacja nabrzeży przy Wyspie Spichrzów, modernizacja stadionu czy przedszkola nr 8, gdyby nie miało gwarancji, promesy ze strony rządowej. Pan redaktor mówi o samej formule rozliczenia. Rozmawiajmy uczciwe. Rząd gwarantuje te środki, one zostały zabezpieczone. To, że jest model rozliczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego po danych transzach, bo można to w transzach wypłacać, to inna kwestia.

Ja mogę podać inny przykład, który nie został uwzględniony (w liście inwestycji wymienianej w kampanii przez Andrzeja Śliwkę – red.) jak subwencja, blisko 40 mln zł, które trafiła do miasta w ubiegłym roku i mogło ją wydatkować ja każdy dowolny cel. Dwa lata temu 13 mln zł. Można czarować rzeczywistość, że nie trafiały, że były jakieś promesy, kartoniki. Tyle że to się dzieje, te inwestycje się dzieją. Pan prezydent podpisuje umowy i dobrze pan wie, że prezydent nie mógłby podpisać umów z wykonawcami, gdyby takich promes nie miał.

Andrzeja Śliwkę pytaliśmy także o to, czy wstydzi się PiS-u, a także o to, czy to prawda, że w razie przegranej ma obiecany start z pierwszego miejsca z listy PiS do europarlamentu. Pytaliśmy go także obietnice dotyczące wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w mieście, strefę płatnego parkowania, o sprawę portu w Elblągu, o dofinansowanie elbląskich inwestycji z funduszy rządowych z czasów PiS oraz o prawa kobiet. Zobacz materiał wideo.

