Nareszcie weekend: koncerty, festyny i sport

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i nie tylko.

Trwa "Lato w Formie" i to wydarzenia z nim związane dominują w weekendowym harmonogramie. Stąd przypominamy wszystko, co już napisaliśmy na naszych łamach o nadchodzącym weekendzie i uzupełniamy to o nowe wydarzenia. Do dzieła!

W piątek, 23 lipca, weekend rozpoczynamy spektaklem na dziedzińcu elbląskiego muzeum: „Wszystkie dzieła Szekspira”. Wystąpią aktorzy Teatru im. A. Sewruka.

Od 23 do 25 lipca potrwają XIX Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego.

- To jedna z atrakcji nadchodzących "Dni Nowej Pasłęki". Wyniki regat zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego oraz Pucharu Zalewu Wiślanego – informują organizatorzy. - Bazą regat będzie Marina Żeglarska w Nowej Pasłęce. W ramach Dni Nowej Pasłęki wystapi m. in. Zenek Martyniuk. Więcej tutaj.

Z kolei 24 lipca zaczyna się kolejną „Sobotą z przewodnikiem PTTK”. Start o 10 przy przystanku „3” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Tytuł spotkania - „Od Winnicy do Dolinki” (zobacz tutaj).

O 10 na polanie w Bażantarni zaczynają się zajęcia fitness dla dzieci „fit kids”, o 11 - „Letnia Tabata”. Od 10 do 12, również w Bażantarni, odbędą się... zajęcia z survivalu (zobacz tutaj).

Od 10 do 13 na dziedzińcu Galerii EL kolejne spotkanie w ramach „Szkicologii”, a od 10 do 18 kolejna gratka dla miłośników motoryzacji na terenie dawnego poligonu Modrzewina. Tym razem w ramach Rainforest Challenge rajd rodzinny połączony z akcją charytatywną na rzecz ciężko chorej Julii.

- Wydarzenie skierowane dla rodzin oraz dla wszystkich, którzy chcą poczuć niezapomnianą przygodę off-road'ową! Zapewniamy aktywność na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosferze.

Przygotowana została specjalna trasa turystyczno-krajobrazowa z dodatkowymi zadaniami zręcznościowymi. Z trasą powinno poradzić sobie każde auto z napędem 4x4. Do pokonania również będą przygotowane odcinki specjalne oraz pieczątki – informują organizatorzy. Więcej tutaj.

Kolejny Przystanek Starówka (14-17 przy Ratuszu Staromiejskim) tym razem wiąże się z "Koncertem muzyki dawnej". O 19. 30 rusza – w Galerii EL – następna Elbląska Fala Dźwiękowa.

- Tym razem zapraszamy do zaprzyjaźnionej przestrzeni Centrum Sztuki Galeria EL na drugie spotkanie, podczas którego zajmiemy się tematem elektrodźwięków. Posłuży nam do tego projekcja filmu dokumentalnego oraz koncertowe emocje w namiocie estradowym na dziedzińcu – podają organizatorzy ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? W skrócie: o 19 projekcja filmu "15 stron świata", około 20.30 koncert Burnos | Arszyn | Sadowski. Szczegóły tutaj.

Na koniec kolejne "Letnie kino pod chmurką". Tym razem film "Gorący temat" dramat z 2019 roku z Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie w rolach głównych.

Dodajmy, że w sobotę odbędą się też kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (trwamwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę).

W sobotę zaczynają się także Jakubowe Dni Tolkmicka (24-25 lipca). Program imprezy pod tym linkiem.

Jak wygląda niedziela, 25 lipca? O 10 w parku Modrzewie marszobiegi na orientację trasą Szlaków Parków (zobacz tutaj). Odbędzie się także kolejna (tym razem wieczorna) "Miejska Wycieczka Rowerowa" (start z pętli tramwajowej przy Ogólnej o godz. 20). Kolejne "Łucznicze niedziele" na dziedzińcu muzeum w godz. 11-14, a "Warsztaty Piekarczyka" od 12 do 13.

Od 12 do 17 potrwa kolejny festyn w ramach Dnia Bezpiecznego Kierowcy.

- Na Torze Kalbar dostępnych będzie wiele ciekawych atrakcji związanych z bezpieczeństwem i dobrą zabawą dla naszych pociech. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego udostępni swój symulator zderzeń oraz alkogogle. Przy stoisku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu będzie można sprawdzić z bliska jak wygląda nowoczesny radiowóz czy posłuchać wykładu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zapobieganiu uzależnieniom.

Sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych powinien cieszyć się pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej – informują organizatorzy. To jednak nie wszystko. Więcej informacji tutaj.

Z kolei na placu przy elbląskiej katedrze w godz. 16-18 wystąpi Sound'n'Grace.

- Na elbląskiej starówce, w ramach Lata w Formie, odbędzie się koncert „Rodzina to moc” promujący rodzicielstwo zastępcze. Wystąpi zespół Sound 'n' Grace, odbędą się zabawy dla rodzin z dziećmi, prowadzona będzie też akcja informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

Niedziela tradycyjnie kończy się spotkaniem w ramach Letniego Salonu Muzycznego (godz. 17). Co będzie się działo w muszli koncertowej w Bażantarni?

- Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne popołudnie w Bażantarni. W najbliższą niedzielę, w konwencji „Sceny przy stoliku”, zobaczymy spektakl „Edukacja Rity” William’a Rusella’a – informują organizatorzy. - „Edukacja Rity”. to spotkanie dwóch światów. Ona - młoda fryzjerka z niezamożnej rodziny marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego: nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. On to niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygnowany. Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni tekst ten usłyszymy w interpretacji Eweliny Bemnarek i Dariusza Siastacza (więcej tutaj).

Przypominamy, że w Ratuszu Staromiejskim ciągle (w godz. 8-20) można oglądać wystawę gwiezdnowojennych modeli grupy Yavin. Ekspozycja zapewne zrobi wrażenie nie tylko na fanach "Star Wars". Szeroko pisaliśmy o niej tutaj. Niech Moc będzie z Wami...

... a tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.