Nareszcie weekend. Koncerty gwiazd, przekop, wojskowy piknik, tańce i kajaki

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (16 września)

Już w piątek wieczorem Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy "Drapieżne serca", który odbędzie się o godz. 18. Wystawa ma na celu ujawnienie osobistych podejść artystek do macierzyństwa oraz ich stosunku do pojęć tj. cielesność, ambicji artystycznych, miłości i wolności. Kolejnym wydarzeniem w Centrum Sztuki Galerii EL jest wystawa na temat pojęcia humanizmu w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Artyści, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, podejmowali temat tego czy w obliczu tych wszystkich przykrych wydarzeń dzisiejszego świata jesteśmy w stanie podołać próbie człowieczeństwa utrzymując idee humanizmu przy życiu?

Bibliotekę Elbląską przy ul. Św. Ducha 3-7, odwiedzi literaturoznawca oraz prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Michał Rusinek, który będzie rozmawiać na temat swojej ostatniej książki pt. "Mroczny Eros. Pypcie na języku polityki". Spotkanie odbywa się w cyklu #czytElnia. Wstęp wolny.

Sobota (17 września)

Od godziny 10 będzie można uczestniczyć w święcie 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Obchody święta rozpoczynają się w 16 Pułku Logistycznym przy ul. Łęczyckiej, następnie przenoszą się na Wyspę Spichrzów, gdzie odbędzie się m. in. pokaz sprzętu wojskowego, występy orkiestry oraz artystów z klubów wojskowych. Impreza potrwa do godz. 16.

O godz. 11 z placu Jagiellończyka wyruszą rowerzyści, by świętować Elbląski Dzień Bez Samochodu. Przejadą przez miasto, by ok. 12 zameldować się na torze Kalbar, gdzie rozpocznie się festyn z okazji Narodowego Dnia Sportu. Na te wszystkie atrakcje .zaprasza MOSiR, a szczegóły znajdziecie pod tym linkiem,

W związku z otwarciem przekopu Mierzei Wiślanej, również w Elblągu odbędą się koncerty. Wystąpią między innymi Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Piotr Cugowski. Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną ma się odbyć "z pompą". Zaplanowano wiele atrakcji, między innymi koncert, na którym gwiazdą wieczoru będzie Cleo.

Elbląscy kajakarze zapraszają na dni otwarte UKS SILVANT Kajak Elbląg, a także zachęcają do spróbowania własnych sił w tym sporcie. Wydarzenie odbędzie się przy ul. Radomskiej 5. Mile widziani są rodzice z dziećmi z roczników 2010-2013, dla których również przewidziane są regaty w kajakach turystycznych.

Organizatorzy Braniewskiej Jesieni Organowej zapraszają na piątą edycję festiwalu. Koncert odbędzie się w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. O godzinie 19 swoją improwizację przedstawi organista z Berlina. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w godzinach 10-14 na Dzień Otwarty. W programie m.in. warsztaty plastyczne, filmowe, gry i zabawy oraz pokazy taneczne i zwiedzanie Światowida. Na wszystkich chętnych czekać będą także nasze wystawy oraz ekspozycje multimedialne w Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Wstęp wolny



Niedziela (18 września)

O godzinie 7:30 rusza wycieczka dla rowerzystek i rowerzystów z minimalnym doświadczeniem w pływaniu kajakiem. Trasa rowerowa i kajakowa łącznie wynosi niemal 50 kilometrów i obejmuje niektóre pobliskie miejscowości. Wszystko po to, aby dotrzeć do miejsca, które nie jest rowerowo dostępne. Udział w miejskiej wycieczce rowerowej jest bezpłatny.

W niedzielę o godzinie 14 rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych wraz z Akademickimi Mistrzostwami Polski. O mistrzowski tytuł powalczą formacje z Warszawy, Radomia i Elbląga. Zawody odbędą się w sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W Fundacji Końskie Zdrowie przy ul. Okólnik odbędą się Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody. To kolejne z wydarzeń związane z obchodami 30-lecia działalności fundacji. Podczas zawodów, które rozpoczną się o godz. 10, rozegranych zostanie pięć konkursów, od wysokości 50 cm do widowiskowej sztafety Mały Koń (skoki do 50cm ) – Duży Koń (skoki do 90 cm).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule. Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach.

A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos.